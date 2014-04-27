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السيسي: لولا حرب 1967 لكانت مصر اليوم في مصاف الدول المتقدمة

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السيسي: لولا حرب 1967 لكانت مصر اليوم في مصاف الدول المتقدمة السيسي: لولا حرب 1967 لكانت مصر اليوم في مصاف الدول المتقدمة

المشير عبدالفتاح

التقى المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأحد، وفدا من رموز الفكر الاشتراكي والناصري واليساري، في إطار التواصل مع مختلف التوجهات السياسية والرموز الوطنية والشخصيات العامة.

ضم الوفد المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، والدكتور عبدالحليم قنديل، والدكتور جمال زهران، والدكتورة كريمة الحفناوي، وعدد كبير من رموز التيار اليساري، الذين عرضوا رؤيتهم للمشكلات التى تواجه المجتمع المصرى ، وسيناريوهات حلها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب السيسى خلال اللقاء عن سعادته بالتواصل مع رموز التيار الناصري والحركة اليسارية، وأكد أن الرئيس جمال عبدالناصر قدم للإنسانية الكثير، ومصر في فترة الستينيات من القرن الماضي كانت تتحرك بمستويات غير مسبوقة، ولولا حرب 1967، لكانت اليوم في مصاف الدول المتقدمة.

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