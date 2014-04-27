تقارير: صلاح ضمن أفضل 5 مواهب مُنتظر تألقها في البريمير ليج الموسم المُقبل

وضع تقرير رياضي بريطاني اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف في نادي تشيلسي الإنجليزي ضمن أفضل 5 مواهب منتظر بروزها في الموسم المُقبل في بطولة البريميير ليج.

وذكر التقرير الذي نشره موقع “سوكو سولز” الإنجليزي أنه إلى جانب صلاح فهناك أسماء عدد من اللاعبين الشباب الواعدين الذين يلعبون في صفوف أندية إنجليزية كبيرة أخرى مثل أرسنال ومانشستر يونايتد.

وأشار الموقع الإنجليزي المختص بشئون كرة القدم في تقريره إلى أن أبرز اللاعبين الواعدين الذين يتوقع ظهورهم في الموسم القادم هم سيرجي جانبري لاعب أرسنال وعدنان يانوزاي لاعب مانشستر يونايتد ورحيم سترلينج لاعب ليفربول بالإضافة إلى لوكا شو لاعب ساوثهامبتون و”الفرعون المصري” محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي تشيلسي.

أ ش أ