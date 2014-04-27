أنشيلوتي: سنهاجم بايرن ميونخ في عقر داره

أكد كارلو أنشيلوتى، مدرب ريال مدريد، أن فريقه سوف يلعب بشكل هجومي خلال لقائه القادم امام العملاق الالمانى بايرن ميونخ فى اطار مباراة العودة بالدور قبل النهائى لبطولة دورى الابطال .

ورغم ان مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز النادى الملكى بهدف واحد دون رد احرزه النجم الفرنسى كريم بنزيما ، الا ان انشيلوتى اصر على انه لن يخوض المباراة القادمة التى ستقام فى المانيا بأسلوب يتسم بالحرص والحذر .

وقال المدرب الايطالى ” ان لدى الكثير من الثقة فى لاعبى فريقي كما انه ينبغى لهم ايضا ان يثقوا تماما فى انفسهم حيث ان تركيزنا الرئيسى خلال المباراة القادمة سيكون على احراز الاهداف وليس الدفاع ” .

كما اكد انشيلوتى انه سيخوض مباراة البايرن بقوته الهجومية الضاربة المتمثلة فى كريستيانو رونالدو وبنزيما والنجم الويلزى جاريث بيل .