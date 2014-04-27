وزير الصحة: مليار جنيه تكلفة تطوير 31 مستشفى بالمحافظات

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير 31 مستشفي تبلغ نحو مليار جنيه، يقوم بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بعد توقيع بروتوكول مع الوزارة ، ومن بينهم 13 مستشفى بالوجه القبلى و 14 بالوجه البحرى و4 بالمحافظات الحدودية.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية عقب الانتهاء من اجتماعه اليوم بممثلي جهاز المشروعات أن هناك بعض المستشفيات تعانى من تدهور وتحتاج إلى إعادة بناء أو تطوير شامل ، مشيرًا إلى وضع خطة لتطوير تلك المستشفيات وهو ما سيساهم فى تطوير المحور التشغيلي بها.