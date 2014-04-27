السيسي: قطاع السياحة أضير على مدار 50 عام مضت بشكل متواصل نتيجة الخطاب الدينى

استقبل المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،صباح اليوم الأحد، وفداً من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال فى قطاع السياحة ، للتعرف على مستقبل هذا القطاع الواعد وكيفية استغلال التراث الحضارى المصرى لتشيط السياحة خلال الفترة المقبلة ، والاستفادة من عوائدها الاقتصادية فى خدمة مخطط التنمية الشاملة للدولة .

وقال المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن لديه فكرة جيدة عن العمل فى مجال السياحة بحكم مولده ونشأته فى القاهرة القديمة ، خاصة منطقة الجمالية وخان الخليلى والأزهر والحسين ، التى تقع بها العديد من المزارات الدينية ، الموجودة منذ مئات السنين ، لافتا إلى أنه كان شاهدا على الأزمات التى تعرض لها هذا القطاع الحيوى منذ ما يقرب من 50 عام تقريبا بعد حرب 1967 ، التى كانت تمثل الضربة الأولى للسياحة فى مصر .

وأوضح المشير السيسى، أن قطاع السياحة أضير على مدار 50 عام مضت بشكل متواصل نتيجة الخطاب الدينى غير المرتبط بمفاهيم وتطورات العصر ، حيث تعرضت السياحة لضربات مختلفة خلال تلك الفترة ، وكلما كانت تحاول النهوض ، تتعثر مرة أخرى ، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك خطاب دينى مستنير ، لحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة ، وهذا أمر سيأخذ وقت طويل حتى نتمكن من معالجته وتجاوز سلبياته .

وكشف المشير السيسي، أن أحد أهم المشكلات التى كانت تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية هى أنها كانت تدار بشكل ينقصه الخبرة ، الأمر الذى يدعو المصريين إلى ضرورة التكاتف فى مواجهة الصعاب والتحديات التى تراكمت على مدار 30 عام مضت .

ودعا المشير عبد الفتاح السيسى المصريين إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بأعداد غير مسبوقة ، من أجل مصر ومستقبلها ، بغض النظر عن من سيكون رئيس مصر القادم ، قائلا : ” الملك يهدى من الله ، وينزع منه أيضا ” .

وبيّن المشير السيسي أن هناك مشكلة فى مصر تتعلق بانتقاء المبدعين فى المجالات المختلفة ، مؤكدا أنه يبذل جهودا كبيرة فى مجال انتقاء شخصيات وطنية مخلصة مبدعة ، وهذه العملية تتم بتجرد شديد دون تحيز أو مجاملة لأحد .

وأشار السيسي إلى أن الكثير من المصريين فى الوقت الراهن يتحدثون كثيرا فى الإطار السياسى ، دون الاهتمام بالأطر الأخرى الموجودة فى المجتمع ، مثل الاقتصاد والأمن والثقافة والدين ، مؤكدا على أهمية أن يدرك المصريون الصورة مكتملة بكافة أبعادها ، حتى يتمكنوا من وضع حلول ناجحة لكل ما يعترض طريقهم من مشكلات فى المستقبل .

وكشف المشير السيسي أن الموقف الاقتصادى هو الموقف الحاكم فى مصر خلال المرحلة الراهنة ، الذى أضر بكل المواقف الأخرى ، مؤكدا أن الاقتصاد أحد أهم العقبات الحقيقية أمام المجتمع ، وترتبط به كافة المشكلات الأخرى .

وفى رده على سؤال حول استعادة الأمن وارتباط تلك القضية بالاستثمار فى قطاع السياحة أكد المشير السيسي أن تطوير منظومة الأمن تحتاج إلى قدرات اقتصادية كبيرة ، وثقافة تعتمد على الفكر الجماعى ، بين الدولة والمواطن قائلا :” لو تحملنا هموم هذا البلد وتحركنا بها فى اتجاه واحد لتشكيل وعى المواطنين سننجح ونحقق المستحيل ” .

وذكر المشير عبد الفتاح السيسى أن التحديات التى تواجه المصريين فى الوقت الراهن صعبة على الدولة وأجهزتها ، ولكنها ليست صعبة على المصريين ، الذين يمكنهم عمل المستحيل من أجل بلدهم .

وأضاف المشير : ” لابد أن نتحرك للأمام حتى نبنى بلدنا ، ونخلق مناخ استثمارى حقيقى ، ولابد أن تقوم الدولة بعمل بنية أساسية مناسبة تحقق فرص الاستثمار لرجال الأعمال فى الصناعة السياحة والزراعة وكافة المجالات ” .

يذكر أن اللقاء حضره عدد كبير من المستثمرين فى قطاع السياحة ، وأعربوا عن بالغ تقديرهم للمشير عبد الفتاح السيسى لحرصه على معرفة أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى ، والسيناريوهات المأمولة للنهوض بأوضاعه .