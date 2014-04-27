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المسلماني يعلن تأسيس “فريق التخطيط الاستراتيجي” لتنفيذ المشروع الحضاري المصري

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المسلماني يعلن تأسيس “فريق التخطيط الاستراتيجي” لتنفيذ المشروع الحضاري المصري المسلماني يعلن تأسيس “فريق التخطيط الاستراتيجي” لتنفيذ المشروع الحضاري المصري

المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني

أعلن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إطلاق ” فريق التخطيط الاستراتيجي” ويضم نخبة المصريين من خريجي الجامعات العالمية الكبرى.

وقال المسلماني إن فريق التخطيط الاستراتيجي كان الآلية الأساسية في تجارب التنمية حول العالم، وإنه لا سبيل إلى المستقبل دون رؤية مركزية شاملة، وخريطة طريق للمشروع الحضاري المصري.
> وأضاف أنه حان الوقت لتأسيس “مراكز الأفكار” إلى جوار “مراكز القرار”.

جاء ذلك خلال لقاء المسلماني اليوم “الأحد” بخريجي مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ” LSE “، ومدرسة لندن لعلوم الإدارة ” LBS “، وهو اللقاء الثامن في إطار مبادرة “تجديد النخبة “.

كان المسلماني التقى في السابق نخبة من خريجي جامعات هارفارد وستانفورد و MIT وكولومبيا وكامبريدج وموسكو وطوكيو.

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