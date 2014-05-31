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الشازلي يكرم الكيلاني وقيادات امنية بالشرقية

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كتب/ عبدالحميد شومان
النقيب العام للعاملين بوسائل الإعلام السيد الشازلي يكرم القيادات الأمنية  بمديرية أمن الشرقية حيث قدم  ثلاث دروع من النقابة عرفانا وإمتنانا منه بأن قيادات الأمن بالشرقية تحرص علي تطبيق قانون حرية الحصول علي المعلومات  وعدم حجبها عن  العاملين بوسائل الإعلام ..
قام الشازلي بتكريم مساعد الوزير مدير امن الشرقية بدرع النقابة كما قام بتكريم السيد اللواء مدير مباحث المديرية  والمقدم ياسر فاروق مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية .
من المعروف  أن النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام قامت  نهاية الأسبوع الماضي بتكريم محافظ الشرقية  ونائب المحافظ  والسكرتير العام ومدير العلاقات العامةوالإعلام أيضا عرفانا منهم  وتقديرا علي حرية أعضاء النقابة في الحصول علي المعلومات  والمجهودات التي يبذلها جميع المكرمين من أجل نهضة محافظةالشرقية .. حيث عبر السيد اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية عن جزء مما يجول بخاطره تجاه الإعلاميين  ونوه لنقيب العاملين بوسائل الإعلام بأن يلتزم الإعلامي المنضم لنقابته بالحيادية وتقصي حقيقة الخبر من مصدره  لنطبق بالفعل نظرية  الإعلام النزيه يمثل دولته ايناما كان.
تأتي أيضا هذه التكريمات من قبل النقيب العام للعاملين بوسائل الإعلام  عرفانا منه وولاء لمسقط رأسه محافظة الشرقية آملا بأنتكون الشرقية هي سلة غذاء قي المرحلة القادمة لما تتمتع به من خصوبة أرضها وتوافر الأيدي العامله في الزراعة .
حضر لقاء التكريم عدد من أعضاء النقابة الأمين العام محمد علي وعضو النقابة اإعلامي عبدالحميد شومان وعدد من الإداريين المرافقين لوفدالنقابة .

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