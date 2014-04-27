كيف تحافظين على أغراض مولودك الأول؟

عادة ما يستحوذ المولود الأول على النصيب الأكبر في شراء كميّات كبيرة من الملابس، والهدايا القيِّمة التي يكون معظمها أغراض ثمينة ومكلّفة من أجل الطفل حديث الولادة، وبما أنَّ المواليد سرعان ما تنمو أجسامهم الصغيرة يوماً بعد يوم، ما يؤثر بالتالي في أغراضهم التي تضيق عليهم، إليكِ أيتها الأم بعض الأساليب التي تساعدك على المحافظة على أغراض طفلك الأول من أجل استغلالها للطفل الثاني.

١- صنّفي الأغراض اللازمة لرفعها، والأغراض المستهلكة استبعديها، أما الجديدة والشبه جديد منها فهي جديرة بالحفظ، والأغراض المستهلكة ودائمة الاستعمال فلا داعي للاحتفاظ بها كـ«المرايل».

٢- تأكدي من نظافة الأغراض وسلامتها من أي تشويه، وقومي بتنظيف القطع التي تستحق رفعها للمولود الثاني.

فالملابس القطنيَّة والقطع التي تحتوي على مطبوعات يجب أن تجفف برفق من دون عصرها، وإحذري من استخدام المبيّضات مع الملابس الملونة، وعند نشر القطعة استخدمي الجزء الأثقل منها في النشر، واعتمدي على كيّ الملابس بالمقلوب، وقد تحتاج بعض القطع إلى تعرضها لأشعة الشمس، لكن بشكل غير مباشر، خاصة الداكنة، أما بالنسبة للملابس التي يكون قماشها من النايلون فمن الأفضل ألا تكوى، إلا إذا وضعت عليها قطعة قماش خفيفة.

٣- عادة الملابس ذات اللون الأبيض تلزمها عناية خاصة، حيث الأبيض قد يتحوَّل لونه مع الأيام إن لم يتم حفظه بطريقة سليمة وجيدة.

٤- رتِّبي الأغراض تبعاً للسنّ أو الشكل، وصنّفيها بوضع كل نوعٍ على حدة، بدءاً من الألحفة والأحذية والبربتوزات.

٥- خصّصي شنطة صغيرة خاصة بالأطفال أو فسحة من دولاب طفلك، واجعليها خاصة بالملابس والأغراض شبه الجديدة، وحاولي أن تفصلي بين الأغراض تبعاً لنوع الأقمشة، كالأقمشة الشتويَّة والقطنيَّة، فبعضها مع التخزين الطويل قد يترك أثراً مشوّهاً في النوع الآخر.

ضعي كل غرض مصنّف في أكياس بلاستيكيَّة خاصة، كما من الجيد ترك الأغراض الجديدة في أكياسها الخاصة، ورتّبيها في كرتون أو علب بلاستيكيَّة خاصة تُحفظ فوق أو داخل الخزنة، مع لزوم وضعها في مكان دافئ، حيث الأماكن الحارة تؤثر في نوعيَّة الأقمشة وتغير من حالتها، خاصة عندما تحفظ في الأكياس البلاستيكيَّة.