بالفيديو.. محافظ الفيوم يكرم بطلة العرب في ألعاب القوي

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، آية زينهم بطلة ألعاب القوى بنادي الفرسان بمحافظة الفيوم وذلك لحصولها علي الميدالية الذهبية في البطولة العربية للشباب والشابات لألعاب القوى والتي أقيمت باستاد القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 إبريل الحالى باشتراك 14 دولة عربية حيث اختيرت اللاعبة لتمثل مصر في بطولة العالم بالصين المزمع إقامتها في 30 إبريل القادم والتي ستنطلق بعدها اللاعبة للاشتراك في بطولة الألعاب الأفريقية للناشئين ببتسوانا والمؤهلة للاشتراك في أولومبيات الصين للناشئين في أغسطس القادم.

وقام محافظ الفيوم بتكريم الكابتن مجدي عبد البديع مدرب منتخب مصر بعد اختياره من قبل الاتحاد لقيادة المنتخب في بطولة العالم بالصين.

وأكد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم أن المحافظة علي استعداد تام لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمتفوقين رياضيًا تشجيعًا لهم علي إحراز أفضل النتائج علي الصعيدين المحلي والدولي لتحتل مصر المكانة التي تستحقها علي مستوي العالم .