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مركز الإبداع يبدأ عرض مسرحية”ماك تون”

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مركز الإبداع يبدأ عرض مسرحية”ماك تون” مركز الإبداع يبدأ عرض مسرحية”ماك تون”

بدأمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال تقديم العرض المسرحي “ماك نون” للمخرجة وسام أسامة ، وذلك فى السابعه مسائا يوميا.
> والعرض رؤية جديدة لرواية “ماكبث” للكاتب “وليم شكسبير والتي يقدمها مركز الإبداع ضمن عدد من العروض المسرحية التي يقدمها طلبة أقسام،الإخراج والديكور ،والملابس ، والتي تحمل أكثر من رؤي مختلفة، ويشرف علي أقسام مركز الإبداع كل من المخرج الكبير عصام السيد “الإخراج” ، د. ناجي شاكر “الديكور” و الفنانة نعيمة عجمي “الملابس”.

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