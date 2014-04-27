مركز الإبداع يبدأ عرض مسرحية”ماك تون”

بدأمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال تقديم العرض المسرحي “ماك نون” للمخرجة وسام أسامة ، وذلك فى السابعه مسائا يوميا.

> والعرض رؤية جديدة لرواية “ماكبث” للكاتب “وليم شكسبير والتي يقدمها مركز الإبداع ضمن عدد من العروض المسرحية التي يقدمها طلبة أقسام،الإخراج والديكور ،والملابس ، والتي تحمل أكثر من رؤي مختلفة، ويشرف علي أقسام مركز الإبداع كل من المخرج الكبير عصام السيد “الإخراج” ، د. ناجي شاكر “الديكور” و الفنانة نعيمة عجمي “الملابس”.