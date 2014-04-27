المتحدث العسكري: مقتل إرهابي وضبط 3 تكفيرين ونسف منزلين وحرق 32 عشة بسيناء

تمكنت عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة اليوم الأحد الموافق 2014/4/27 من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق “الخروبة – غرب الشلاق” بالعريش ، “أبوطويلة – أبو العراج – أبو زرعي” بالشيخ زويد و” زغرب – الحلوات – البرازيل – كندا – شمال المنفذ” برفح .

وأسفرت تلك المداهمات عن ما يلى :-” قتل أحد العناصر الإرهابية ، القبض على 3 أفراد تكفيري شديد الخطورة وهم “ باسم الناصيرة، فارس عطا لافي، سليمان عودة سليمان سعيد”، كما القبض على 17فرد مشتبه بهم .

كما تم القبض على 3 عربات بدون لوحات معدنية ، حرق 13دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، حرق32 عشة خاصة العناصر التكفيرية والإرهابية ، تدمير 5فتحات نفق ، نسف منزلين خاصة العناصر التكفيرية والإرهابية .