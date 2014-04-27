بالصور: شط بحر الهوى Stars on board يجمع نجوم الفنّ

بدأت رحلتنا من دبي إلى لبنان مع طيران الإمارات الوكيل الحصري في منطقة الشرق الأوسط لبيع برامج رحلة "نجوم على متن السفينة Stars on board"، ذلك لحضور مؤتمر صحفي على متن باخرة في منطقة ضبية في لبنان. حضر المؤتمر يوسف حرب منتج البرنامج ودينا الهريس نائب رئيس الإمارات للعطلات للعمليات التجارية ومازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات "ام بي سي"، كونها شريكة في المشروع. كما حضر من الفنّانين ماجد المصري، نادر أتات، ستار سعد، هالة القيصر والمخرج المصري محمد سامي .

"هاواي" على متن الباخرة

كانت الأجواء غير رسمية كونها على متن باخرة وهو ما وصفه مازن حايك خلال حديثه في المؤتمر. فقد استقبل الحضور بزهور يضعونها على رؤوسهم والبعض الأخر علّقها على صدورهم. فقد كانت الأجواء شبيهة بحفلات "هاواي".

يوسف حرب.. فكرة تراودني منذ زمن

قال يوسف حرب: "إنّ تلك الفكرة كانت تراودني منذ فترة طويلة منذ عام 1994 إلى أنّ نفذنا الموسم الأول والثاني والآن ننفذ الموسم الثالث الذي يتخلله حفلات ومسابقات، والذي سيبدأ من مدينة البندقية في إيطاليا وينتهي عندها". كما رحبت دينا الهريس بالحضور قائلة:" أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه المناسبة التي جمعتنا سوياً. وليس من الغريب كطيران الإمارات أنّ نتواجد في هذا المشروع الضّخم ونطرح برامجنا الخاصّة لهذه الرحلة". ثم فتح باب الأسئلة للإعلاميين. وبعدها قدمت فرقة موسيقية غنائية مجموعة أغاني إسبانية رقص عليها الجميع.

وعقب الانتهاء من المؤتمر وبعد أنّ سُجلت الأسماء التي حضرت، تم السّحب على اختيار أربعة أشخاص لحضور الموسم الجديد مع الفنانين. فسحب مازن ورقة وسحب يوسف الأخرى، وربح اثنان من الحضور، حصل كل واحد منهما على تذكرتين ليقوما برحلة مع الفنانين.

غياب راغب علامة وسبب تأخر عاصي الحلاني

حضر خضر علامة إلى الحفل. بينما غاب راغب علامة عنه، ولكن الحلاني جاء إلى متن الباخرة بعد انتهاء الحفل. فالتقط مجموعة صور له مع طاقم طيران الإمارات ومع يوسف حرب ومازن حايك، أما سر عدم وجود راغب علامة وسبب تأخّر عاصي الحلاّني فستعرفونه قريباً في مجلة "سيدتي".

فرصة العمر

باخرة "نجوم على متن السفينة Stars on board" ستبحر عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي في شهر أغسطس المقبل بأسعار تبدأ من 12165 درهماً (نحو 3300 دولار أميركي) لشخصين.

يذكر أنّ هذه الرحلة توفّر للمشاركين فرصة مميزة وحصرية تجمعهم مباشرًة مع عدد من ألمع نجوم الفن العرب بمن فيهم، كاظم الساهر، تامر حسني، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، يارا، صابر الرباعي، ملحم زين، رويدا عطية، وائل جسار، مشاعل، ماجد المصري، محمد عساف، أيمن زبيب، نادر الأتات، والإعلامية لجين عمران، وفريق "ما في متلو" الكوميدي. وتشغل هذه الرحلة المميزة السفينة "ذي جيد The Jade"، إحدى سفن نرويجيان للرحلات البحرية، بالتعاون مع مجموعة MBC التلفزيونية وخلال الرحلة، التي ستستغرق 7 ليال، يحيي الفنانون المشاركون حفلات وعروضاً موسيقية متنوعة، كما ستقدم الفرق الكوميدية فقرات ترفيهية، لتجعل من هذه الرحلة فرصة العمر للمشاركين.

المزيد من التفاصيل والكواليس وحوارات خاصة قريباً في مجلة "سيدتي".

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