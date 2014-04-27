البيان تنشر أسماء خريجات جامعة الإمارات الدفعة 33

> كلية الطب والعلوم الصحية
> البكالوريوس في الطب والجراحة
1 شيخة محمد سالم زحمي
> 2 خلود سالم عمر المعمري
> 3 سميرة عبيد سيف عيسى
> 4 مارية محمد يوسف المرزوقي
> 5 مريم حمدان خلفان البدواوي
> 6 فاطمة سعيد حارب جوهر
> 7 فاطمة عبدالله جمعةحبروش
> 8 فاطمة صديق سيد الهاشمي
> 9 شمة عوض مطر الشامسي
> 10 آمنة محمد حمد الظاهري
> 11 سلمى سحمي جابر الاحبابي
> 12 شيخة احمد سيف العيسائي
> 13 موزة محمد سالم العامري
> 14 فاطمة عبدالله حميد اليحيائي
> 15 نجلاء فضل جعفر الجابري
> 16 عائشة أحمد سعيد الزيودي
> 17 منيرة محمد عبيد المنصوري
> 18 حنيفة موسى اسماعيل البلوشي
> 19 آمنة هلال مبارك الزعابي
> 20 مريم سالم علي الدهماني
> 21 مريم عبدالكريم عبدالله نقي
> 22 نوف أحمد يوسف الشحي
> 23 فاطمة عبدالله محمد الشحي
> 24 عائشة عبدالله محمد المزروعي
> 25 فاطمة علي سالم الظاهري
> 26 مريم محمد عبدالله السويدي
> 27 عبير علي اسماعيل المرزوقي
> 28 ساغر رضا قلي
> 29 هند احمد خلفان أبو الهول
> 30 مي سعيد أحمد السويدي
> 31 مـي عصام مأمون الكتبي
> كلية العلـــوم الانسانية والاجتماعيــــــة
علياء سالم سعيد الكعبي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 2 غيداء أحمد محمد الخطيب
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 3 وفاء حمدان راشد الشامسي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 4 عائشة علي خلفان الشامسي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 5 شروق زاهي عبدالهادي جرادات
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 6 زهرة محمد ناصر آل ناصر
> مع مرتبة الشرف الثانية
7 عائشة عبدالله حميد النعيمي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 8 نبهاء علي سالم البادي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 9 فاطمة محمد طارق
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 10 مريم بنت سعيد بن عبدالله الكلباني
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 11 ساره موسى ابراهيم الحاطي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 12 مريم محمد عبدالله العرياني
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 13 شيخة سعيد جمعة الراشدي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 14 مريم أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 15 خولة خلفان علي النعيمي
16 أمان خلفان أحمد بني كعب
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 17 حمدة محمد أحمد الأنصاري
> مع مرتبة الشرف الثانية
> كليـــــــــــــــة العلــــــــــــــــوم
> 1 صفاء عبدالله علي جابر
> مع مرتبة الشرف الأولى
2 منار صفوان العنتبلي
> مع مرتبة الشرف الثانية
3 نجوى ماجد حمدان
> مع مرتبة الشرف الثانية
4 عهود عبدالقادر محمد المصعبي
> مع مرتبة الشرف الثانية
5 احلام الصادق مالك عتيق
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> كليـــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــة
>1 ايمان بنت نادر بن يوسف العميره
> مع مرتبة الشرف الثانية
2 ندى عبد الخليل
> مع مرتبة الشرف الثانية
3 شيخة بنت محمد بن سيف السعدي
> مع مرتبة الشرف الثانية
4 لطيفة سالم محمد الكتبي
> مع مرتبة الشرف الثانية
> كلية الإدارة والاقتصاد
1 ندى عمرو صلاح الديب
> مع مرتبة الشرف الأولى
2 علويه أبوبكر عبدالرحمن المقدي
> مع مرتبة الشرف الثانية
3 رغد محمود عبدالغني القاضي
> مع مرتبة الشرف الثانية
4 قضمة عبدالله محمد الظاهري
5 انتصار عبدي احمد
> مع مرتبة الشرف الثانية
6 ديمه محمد اسماعيل ابو حسين
> مع مرتبة الشرف الثانية
7 داليا صافي الأسدي
> مع مرتبة الشرف الثانية
8 مريم جاسم العكاشه
> مع مرتبة الشرف الثانية
9 شفيقه أحمد بحري
> مع مرتبة الشرف الثانية
10 رولا نعمان (فرح احمد) فرح
> مع مرتبة الشرف الثانية
11 شهد فلاح حسن حسينات
> مع مرتبة الشرف الثانية
12 بثينة بنت سلطان بن ناصر الحبسي
> مع مرتبة الشرف الثانية
13 شيخة سعيد خلفان الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 14 فاطمة يوسف عبدالله الحمادي
> مع مرتبة الشرف الثانية
15 فاخرة صالح خلفان الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية
> 16 هداية بنت موسى بن حمد البلوشي
> مع مرتبة الشرف الثانية
17 سلوى عمر مبارك الصيعري
18 فاطمة سالم محمد الكتبي
> مع مرتبة الشرف الثانية
19 مريم شهداد شهدادي
> مع مرتبة الشرف الثانيه
20 هبه عبدالقادر محمود
> مع مرتبة الشرف الثانية
21 رجاء مرعي سعيد النهدي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
22 موزة سالم صبيح النعيمي
>
> 23 ربا محمد اسماعيل مصلح
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> 24 فاطمة عبدالله حسين الحوسني
>
> 25 كلثم سيف حميد العليلي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> 26 سلامة محمد سالم العامري
>
> 27 اسيل نمر عثمان الدحدوح
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> 28 بدور منذر أحمد أبو عماره
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> 29 حفصة محمد ابراهيم المنصوري
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> 30 نعمة سيف سعيد اليوسفي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
كلية القانــــــــون
>1 أمل صلاح الدين قطان
> مع مرتبة الشرف الثانية
2 شمسة مفتاح أحمد الناصـــري
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
كلية الأغذية والزراعة
>1 لميس أحمد أيمن عقاد
> مع مرتبة الشرف الثانية
2 أمل إبراهيم طاهر جاد الله
> مع مرتبة الشرف الثانية
3 شيخة سيف مصبح الكعبي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> كليـــة الهندســـــة
1 أمنية رجب محمد أبو الحمد
> مع مرتبة الشرف الثانية
2 هديل محسن مصطفى العجماوي
> مع مرتبة الشرف الثانية
3 آية عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد
> مع مرتبة الشرف الثانية
4 رنا أسامه فهمي صقر
> مع مرتبة الشرف الثانية
5 آمنه مريدي ايمان
> مع مرتبة الشرف الثانية
6 فداء محمد أحمد بني حماد
> مع مرتبة الشرف الثانية
7 وفاء بن كرودة
> مع مرتبة الشرف الثانية
8 أميرة رجب محمد أبو الحمد
> مع مرتبة الشرف الثانية
9 خديجة راشد عبيد المطروشي
> مع مرتبة الشرف الثانية
10 فاطمة سالم علي الجابري
> مع مرتبة الشرف الثانية
11 افنان عبدالكريم محمد بلفقيه
> مع مرتبة الشرف الثانية
12 ريم علي أحمد محمد
> مع مرتبة الشرف الثانية
13 شما عبيد محمد الزعابي
> مع مرتبة الشرف الثانية
14 هاجر اسماعيل علي الريسي
> مع مرتبة الشرف الثانية
15 عائشة محمد عبدالله الحمادي
> مع مرتبة الشرف الثانية
16 مريم راشد علي المزروعي
> مع مرتبة الشرف الثانية
17 امنة سلطان سعيد العامري
> مع مرتبة الشرف الثانية
18 عائشة عبدالرحمن حسين البلوشي
> مع مرتبة الشرف الثانية
19 خولة محمود عبدالله المرزوقي
> مع مرتبة الشرف الثانية
20 فاطمة عجيل مطر الشامسي
> مع مرتبة الشرف الثانية
21 هند جوعان عبدالله المهيري
> مع مرتبة الشرف الثانية
22 روية سالم علي المزروعي
> مع مرتبة الشرف الثانية
23 مها علي سالم الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية
24 فاطمة عبدالله محمد النقبي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
> كلية تقنية المعلومات
2 آمنة عبدالله سلطان الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية
3 مريم محمد الحيد الشحي
> مع مرتبة الشرف الثانية
4 خولة سالم سيف المزروعي
> مع مرتبة الشرف الثانية
5 لطيفة راشد سلطان الكتبي
6 ميثى محمد عبدالواحد الحمادي
> مع مرتبة الشرف الثانية
7 علياء سلطان محمد النعيمي
> مع مرتبة الشرف الثانية
8 دعاء أحمد ابراهيم البلوشي
> مع مرتبة الشرف الثانية
9 لطيفة سلطان محمد النعيمي
> مع مرتبة الشرف الثانية
10 موزة سعيد حميد
> مع مرتبة الشرف الثانية
>
>
> الدراسات العليا ( برامج الماجستير)
> الماجستير في إدارة الأعمال
> 1 نورة سلطان عتيق الكويتي
> 2 جمال يوسف المغربي
> 3 سلامة علي عبيد السبوسي
> 4 ناعمة محمد علي النعيمي
> 5 فاطمة علي راشد النعيمي
> 6 روضة عيسى خليفة السويدي
> 7 مهرة راشد محمد القاسمي
> 8 هيفاء عبدالكريم عبيد الكثيري
> 9 آمنة سعيد عبدالله الحميري
> 10 شيخة محمد سالم الزعابي
> 11 نورة علي سهيل الظاهري
>
>الماجستير في علوم البيئة
>1 مريم ابراهيم عبدالله الناصري
> 2 ابتسام عبده أحمد ثابت
> 3 رغده ابراهيم محمد البواب
> 4 شريفه مهنا سلمان عبدالله البوعينين
> 5 صيته مهدي هادي الهاجري
> 6 بدرية حميد حارب الكعبي
> 7 حصة حمد علي النعيمي
> 8 سلامة عبدالله محمد العبري
> 9 نورة سلطان سعيد الشامسي
>
>الماجستير في التربيــــــــة
>1 سحر علي محمد علي سالم
> 2 شيرين محمود سعيد العمصى
> 3 خولة خميس سيف الكعبي
> 4 أميرة حسن ابراهيم آل محمد
> 5 فاطمة سالم مصبح الكعبي
> 6 ورقة سالم سهيل العامري
>
> الماجستير في علم النفس الاكلينيكي
> 1 عظيمة محمد نام آور
> ****
>الماجستير في مــــوارد الميــــــــــــاه
>1 روضة مبارك سيف الظاهري
> الماجستير في الهندسة المعمارية
>1 نجاة علي راشد الغيثي
>
>الماجستير في الهندسة الكهربائية
>1 اسماء ابوبكر عبدالرحمن المقدي
> 2 ساره ماضي
>
>الماجستير في الهندسة الكيميائية
>1 ساناز صادق عباس
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>الماجستير في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
>1 اذهيبة حسن حمد الاحبابي
> 2 ميثاء عيلان عبدالله المهيري
>
>الماجستير في العلوم وهندسة المواد
>1 هيلة محمد مسفر الدوسري
>الماجستير في الصحة العامة
>1 مريم عبدالله محمد الشحي
>الماجستير في تكنولوجيا المعلومات
>1 رشا حسن عجمي
> 2 نهى فؤاد ابراهيم أحمد
1/ كلية الطب والعلوم الصحية
> دكتــــــور صيدلـــــــــــــــــــــــــــــــة
>1 ايريني مكرم باسيلي عطيه
> 2 دانيه سهيل فتيح
> 3 منى محمد علوي الصافي
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