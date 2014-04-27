البيان تنشر أسماء خريجات جامعة الإمارات الدفعة 33



> كلية الطب والعلوم الصحية

> البكالوريوس في الطب والجراحة

1 شيخة محمد سالم زحمي

> 2 خلود سالم عمر المعمري

> 3 سميرة عبيد سيف عيسى

> 4 مارية محمد يوسف المرزوقي

> 5 مريم حمدان خلفان البدواوي

> 6 فاطمة سعيد حارب جوهر

> 7 فاطمة عبدالله جمعةحبروش

> 8 فاطمة صديق سيد الهاشمي

> 9 شمة عوض مطر الشامسي

> 10 آمنة محمد حمد الظاهري

> 11 سلمى سحمي جابر الاحبابي

> 12 شيخة احمد سيف العيسائي

> 13 موزة محمد سالم العامري

> 14 فاطمة عبدالله حميد اليحيائي

> 15 نجلاء فضل جعفر الجابري

> 16 عائشة أحمد سعيد الزيودي

> 17 منيرة محمد عبيد المنصوري

> 18 حنيفة موسى اسماعيل البلوشي

> 19 آمنة هلال مبارك الزعابي

> 20 مريم سالم علي الدهماني

> 21 مريم عبدالكريم عبدالله نقي

> 22 نوف أحمد يوسف الشحي

> 23 فاطمة عبدالله محمد الشحي

> 24 عائشة عبدالله محمد المزروعي

> 25 فاطمة علي سالم الظاهري

> 26 مريم محمد عبدالله السويدي

> 27 عبير علي اسماعيل المرزوقي

> 28 ساغر رضا قلي

> 29 هند احمد خلفان أبو الهول

> 30 مي سعيد أحمد السويدي

> 31 مـي عصام مأمون الكتبي



> كلية العلـــوم الانسانية والاجتماعيــــــة

علياء سالم سعيد الكعبي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 2 غيداء أحمد محمد الخطيب

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 3 وفاء حمدان راشد الشامسي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 4 عائشة علي خلفان الشامسي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 5 شروق زاهي عبدالهادي جرادات

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 6 زهرة محمد ناصر آل ناصر

> مع مرتبة الشرف الثانية

7 عائشة عبدالله حميد النعيمي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 8 نبهاء علي سالم البادي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 9 فاطمة محمد طارق

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 10 مريم بنت سعيد بن عبدالله الكلباني

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 11 ساره موسى ابراهيم الحاطي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 12 مريم محمد عبدالله العرياني

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 13 شيخة سعيد جمعة الراشدي

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 14 مريم أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 15 خولة خلفان علي النعيمي

16 أمان خلفان أحمد بني كعب

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 17 حمدة محمد أحمد الأنصاري

> مع مرتبة الشرف الثانية



> كليـــــــــــــــة العلــــــــــــــــوم



> 1 صفاء عبدالله علي جابر

> مع مرتبة الشرف الأولى

2 منار صفوان العنتبلي

> مع مرتبة الشرف الثانية

3 نجوى ماجد حمدان

> مع مرتبة الشرف الثانية

4 عهود عبدالقادر محمد المصعبي

> مع مرتبة الشرف الثانية

5 احلام الصادق مالك عتيق

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> كليـــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــة



>1 ايمان بنت نادر بن يوسف العميره

> مع مرتبة الشرف الثانية

2 ندى عبد الخليل

> مع مرتبة الشرف الثانية

3 شيخة بنت محمد بن سيف السعدي

> مع مرتبة الشرف الثانية

4 لطيفة سالم محمد الكتبي

> مع مرتبة الشرف الثانية



> كلية الإدارة والاقتصاد

1 ندى عمرو صلاح الديب

> مع مرتبة الشرف الأولى

2 علويه أبوبكر عبدالرحمن المقدي

> مع مرتبة الشرف الثانية

3 رغد محمود عبدالغني القاضي

> مع مرتبة الشرف الثانية

4 قضمة عبدالله محمد الظاهري

5 انتصار عبدي احمد

> مع مرتبة الشرف الثانية

6 ديمه محمد اسماعيل ابو حسين

> مع مرتبة الشرف الثانية

7 داليا صافي الأسدي

> مع مرتبة الشرف الثانية

8 مريم جاسم العكاشه

> مع مرتبة الشرف الثانية

9 شفيقه أحمد بحري

> مع مرتبة الشرف الثانية

10 رولا نعمان (فرح احمد) فرح

> مع مرتبة الشرف الثانية

11 شهد فلاح حسن حسينات

> مع مرتبة الشرف الثانية

12 بثينة بنت سلطان بن ناصر الحبسي

> مع مرتبة الشرف الثانية

13 شيخة سعيد خلفان الظاهري

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 14 فاطمة يوسف عبدالله الحمادي

> مع مرتبة الشرف الثانية

15 فاخرة صالح خلفان الظاهري

> مع مرتبة الشرف الثانية

> 16 هداية بنت موسى بن حمد البلوشي

> مع مرتبة الشرف الثانية

17 سلوى عمر مبارك الصيعري

18 فاطمة سالم محمد الكتبي

> مع مرتبة الشرف الثانية

19 مريم شهداد شهدادي

> مع مرتبة الشرف الثانيه

20 هبه عبدالقادر محمود

> مع مرتبة الشرف الثانية

21 رجاء مرعي سعيد النهدي

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

22 موزة سالم صبيح النعيمي

>

> 23 ربا محمد اسماعيل مصلح

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> 24 فاطمة عبدالله حسين الحوسني

>

> 25 كلثم سيف حميد العليلي

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> 26 سلامة محمد سالم العامري

>

> 27 اسيل نمر عثمان الدحدوح

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> 28 بدور منذر أحمد أبو عماره

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> 29 حفصة محمد ابراهيم المنصوري

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> 30 نعمة سيف سعيد اليوسفي

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

كلية القانــــــــون



>1 أمل صلاح الدين قطان

> مع مرتبة الشرف الثانية

2 شمسة مفتاح أحمد الناصـــري

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

كلية الأغذية والزراعة



>1 لميس أحمد أيمن عقاد

> مع مرتبة الشرف الثانية

2 أمل إبراهيم طاهر جاد الله

> مع مرتبة الشرف الثانية

3 شيخة سيف مصبح الكعبي

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> كليـــة الهندســـــة

1 أمنية رجب محمد أبو الحمد

> مع مرتبة الشرف الثانية

2 هديل محسن مصطفى العجماوي

> مع مرتبة الشرف الثانية

3 آية عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد

> مع مرتبة الشرف الثانية

4 رنا أسامه فهمي صقر

> مع مرتبة الشرف الثانية

5 آمنه مريدي ايمان

> مع مرتبة الشرف الثانية

6 فداء محمد أحمد بني حماد

> مع مرتبة الشرف الثانية

7 وفاء بن كرودة

> مع مرتبة الشرف الثانية

8 أميرة رجب محمد أبو الحمد

> مع مرتبة الشرف الثانية

9 خديجة راشد عبيد المطروشي

> مع مرتبة الشرف الثانية

10 فاطمة سالم علي الجابري

> مع مرتبة الشرف الثانية

11 افنان عبدالكريم محمد بلفقيه

> مع مرتبة الشرف الثانية

12 ريم علي أحمد محمد

> مع مرتبة الشرف الثانية

13 شما عبيد محمد الزعابي

> مع مرتبة الشرف الثانية

14 هاجر اسماعيل علي الريسي

> مع مرتبة الشرف الثانية

15 عائشة محمد عبدالله الحمادي

> مع مرتبة الشرف الثانية

16 مريم راشد علي المزروعي

> مع مرتبة الشرف الثانية

17 امنة سلطان سعيد العامري

> مع مرتبة الشرف الثانية

18 عائشة عبدالرحمن حسين البلوشي

> مع مرتبة الشرف الثانية

19 خولة محمود عبدالله المرزوقي

> مع مرتبة الشرف الثانية

20 فاطمة عجيل مطر الشامسي

> مع مرتبة الشرف الثانية

21 هند جوعان عبدالله المهيري

> مع مرتبة الشرف الثانية

22 روية سالم علي المزروعي

> مع مرتبة الشرف الثانية

23 مها علي سالم الظاهري

> مع مرتبة الشرف الثانية

24 فاطمة عبدالله محمد النقبي

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

> كلية تقنية المعلومات

2 آمنة عبدالله سلطان الظاهري

> مع مرتبة الشرف الثانية

3 مريم محمد الحيد الشحي

> مع مرتبة الشرف الثانية

4 خولة سالم سيف المزروعي

> مع مرتبة الشرف الثانية

5 لطيفة راشد سلطان الكتبي

6 ميثى محمد عبدالواحد الحمادي

> مع مرتبة الشرف الثانية

7 علياء سلطان محمد النعيمي

> مع مرتبة الشرف الثانية

8 دعاء أحمد ابراهيم البلوشي

> مع مرتبة الشرف الثانية

9 لطيفة سلطان محمد النعيمي

> مع مرتبة الشرف الثانية

10 موزة سعيد حميد

> مع مرتبة الشرف الثانية

>

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> الدراسات العليا ( برامج الماجستير)



> الماجستير في إدارة الأعمال



> 1 نورة سلطان عتيق الكويتي

> 2 جمال يوسف المغربي

> 3 سلامة علي عبيد السبوسي

> 4 ناعمة محمد علي النعيمي

> 5 فاطمة علي راشد النعيمي

> 6 روضة عيسى خليفة السويدي

> 7 مهرة راشد محمد القاسمي

> 8 هيفاء عبدالكريم عبيد الكثيري

> 9 آمنة سعيد عبدالله الحميري

> 10 شيخة محمد سالم الزعابي

> 11 نورة علي سهيل الظاهري

>

>الماجستير في علوم البيئة



>1 مريم ابراهيم عبدالله الناصري

> 2 ابتسام عبده أحمد ثابت

> 3 رغده ابراهيم محمد البواب

> 4 شريفه مهنا سلمان عبدالله البوعينين

> 5 صيته مهدي هادي الهاجري

> 6 بدرية حميد حارب الكعبي

> 7 حصة حمد علي النعيمي

> 8 سلامة عبدالله محمد العبري

> 9 نورة سلطان سعيد الشامسي

>

>الماجستير في التربيــــــــة

>1 سحر علي محمد علي سالم

> 2 شيرين محمود سعيد العمصى

> 3 خولة خميس سيف الكعبي

> 4 أميرة حسن ابراهيم آل محمد

> 5 فاطمة سالم مصبح الكعبي

> 6 ورقة سالم سهيل العامري

>

> الماجستير في علم النفس الاكلينيكي

> 1 عظيمة محمد نام آور

> ****

>الماجستير في مــــوارد الميــــــــــــاه

>1 روضة مبارك سيف الظاهري



> الماجستير في الهندسة المعمارية

>1 نجاة علي راشد الغيثي

>

>الماجستير في الهندسة الكهربائية

>1 اسماء ابوبكر عبدالرحمن المقدي

> 2 ساره ماضي

>

>الماجستير في الهندسة الكيميائية

>1 ساناز صادق عباس

>

>الماجستير في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

>1 اذهيبة حسن حمد الاحبابي

> 2 ميثاء عيلان عبدالله المهيري

>

>الماجستير في العلوم وهندسة المواد

>1 هيلة محمد مسفر الدوسري



>الماجستير في الصحة العامة

>1 مريم عبدالله محمد الشحي



>الماجستير في تكنولوجيا المعلومات

>1 رشا حسن عجمي

> 2 نهى فؤاد ابراهيم أحمد

1/ كلية الطب والعلوم الصحية



> دكتــــــور صيدلـــــــــــــــــــــــــــــــة

>1 ايريني مكرم باسيلي عطيه

> 2 دانيه سهيل فتيح

> 3 منى محمد علوي الصافي



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