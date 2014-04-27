أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قوائم خريجات جامعة الإمارات الدفعة 33

Google+ Print
قوائم خريجات جامعة الإمارات الدفعة 33 قوائم خريجات جامعة الإمارات الدفعة 33


>  كلية الطب والعلوم الصحية
> البكالوريوس في الطب والجراحة

1 شيخة محمد سالم زحمي
> 2 خلود سالم عمر المعمري
> 3 سميرة عبيد سيف عيسى
> 4 مارية محمد يوسف المرزوقي
> 5 مريم حمدان خلفان البدواوي
> 6 فاطمة سعيد حارب جوهر
> 7 فاطمة عبدالله جمعةحبروش
> 8 فاطمة صديق سيد الهاشمي
> 9 شمة عوض مطر الشامسي
> 10 آمنة محمد حمد الظاهري
> 11 سلمى سحمي جابر الاحبابي
> 12 شيخة احمد سيف العيسائي
> 13 موزة محمد سالم العامري
> 14 فاطمة عبدالله حميد اليحيائي
> 15 نجلاء فضل جعفر الجابري
> 16 عائشة أحمد سعيد الزيودي
> 17 منيرة محمد عبيد المنصوري
> 18 حنيفة موسى اسماعيل البلوشي
> 19 آمنة هلال مبارك الزعابي
> 20 مريم سالم علي الدهماني
> 21 مريم عبدالكريم عبدالله نقي
> 22 نوف أحمد يوسف الشحي
> 23 فاطمة عبدالله محمد الشحي
> 24 عائشة عبدالله محمد المزروعي
> 25 فاطمة علي سالم الظاهري
> 26 مريم محمد عبدالله السويدي
> 27 عبير علي اسماعيل المرزوقي
> 28 ساغر رضا قلي
> 29 هند احمد خلفان أبو الهول
> 30 مي سعيد أحمد السويدي
> 31 مـي عصام مأمون الكتبي


> كلية العلـــوم الانسانية والاجتماعيــــــة

علياء سالم سعيد الكعبي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 2 غيداء أحمد محمد الخطيب
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 3 وفاء حمدان راشد الشامسي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 4 عائشة علي خلفان الشامسي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 5 شروق زاهي عبدالهادي جرادات
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 6 زهرة محمد ناصر آل ناصر
> مع مرتبة الشرف الثانية

7 عائشة عبدالله حميد النعيمي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 8 نبهاء علي سالم البادي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 9 فاطمة محمد طارق
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 10 مريم بنت سعيد بن عبدالله الكلباني
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 11 ساره موسى ابراهيم الحاطي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 12 مريم محمد عبدالله العرياني
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 13 شيخة سعيد جمعة الراشدي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 14 مريم أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 15 خولة خلفان علي النعيمي

16 أمان خلفان أحمد بني كعب
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 17 حمدة محمد أحمد الأنصاري
> مع مرتبة الشرف الثانية 


>  كليـــــــــــــــة العلــــــــــــــــوم

 
> 1 صفاء عبدالله علي جابر
> مع مرتبة الشرف الأولى  

2 منار صفوان العنتبلي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

3 نجوى ماجد حمدان
> مع مرتبة الشرف الثانية 

4 عهود عبدالقادر محمد المصعبي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

5 احلام الصادق مالك عتيق
> مع مرتبة الشرف الثانية  
>
> كليـــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــة


>1 ايمان بنت نادر بن يوسف العميره
> مع مرتبة الشرف الثانية 

2 ندى عبد الخليل
> مع مرتبة الشرف الثانية 

3 شيخة بنت محمد بن سيف السعدي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

4 لطيفة سالم محمد الكتبي
> مع مرتبة الشرف الثانية 


> كلية الإدارة والاقتصاد

1 ندى عمرو صلاح الديب
> مع مرتبة الشرف الأولى 

2 علويه أبوبكر عبدالرحمن المقدي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

3 رغد محمود عبدالغني القاضي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

4 قضمة عبدالله محمد الظاهري

5 انتصار عبدي احمد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

6 ديمه محمد اسماعيل ابو حسين
> مع مرتبة الشرف الثانية 

7 داليا صافي الأسدي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

8 مريم جاسم العكاشه
> مع مرتبة الشرف الثانية

9 شفيقه أحمد بحري
> مع مرتبة الشرف الثانية 

10 رولا نعمان (فرح احمد) فرح
> مع مرتبة الشرف الثانية

11 شهد فلاح حسن حسينات
> مع مرتبة الشرف الثانية 

12 بثينة بنت سلطان بن ناصر الحبسي
> مع مرتبة الشرف الثانية

13 شيخة سعيد خلفان الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 14 فاطمة يوسف عبدالله الحمادي
> مع مرتبة الشرف الثانية

15 فاخرة صالح خلفان الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية 
> 16 هداية بنت موسى بن حمد البلوشي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

17 سلوى عمر مبارك الصيعري

18  فاطمة سالم محمد الكتبي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

19  مريم شهداد شهدادي
> مع مرتبة الشرف الثانيه 

20  هبه عبدالقادر محمود
> مع مرتبة الشرف الثانية 

21  رجاء مرعي سعيد النهدي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>  

22  موزة سالم صبيح النعيمي
>  
> 23  ربا محمد اسماعيل مصلح
> مع مرتبة الشرف الثانية
>  
> 24  فاطمة عبدالله حسين الحوسني
>  
> 25  كلثم سيف حميد العليلي
> مع مرتبة الشرف الثانية
>  
> 26  سلامة محمد سالم العامري
>  
> 27 اسيل نمر عثمان الدحدوح
> مع مرتبة الشرف الثانية
>  
> 28 بدور منذر أحمد أبو عماره
> مع مرتبة الشرف الثانية
>  
> 29  حفصة محمد ابراهيم المنصوري
> مع مرتبة الشرف الثانية
>  
> 30  نعمة سيف سعيد اليوسفي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
>  

 كلية القانــــــــون


>1  أمل صلاح الدين قطان
> مع مرتبة الشرف الثانية  

2 شمسة مفتاح أحمد الناصـــري
> مع مرتبة الشرف الثانية 
>  

 كلية الأغذية والزراعة


>1 لميس أحمد أيمن عقاد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

2 أمل إبراهيم طاهر جاد الله
> مع مرتبة الشرف الثانية  

3 شيخة سيف مصبح الكعبي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
>
>  كليـــة الهندســـــة

1 أمنية رجب محمد أبو الحمد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

2 هديل محسن مصطفى  العجماوي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

3 آية عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

4 رنا أسامه فهمي صقر
> مع مرتبة الشرف الثانية 

5 آمنه مريدي ايمان
> مع مرتبة الشرف الثانية 

6 فداء محمد أحمد بني حماد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

7 وفاء بن كرودة
> مع مرتبة الشرف الثانية 

8 أميرة رجب محمد أبو الحمد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

9 خديجة راشد عبيد المطروشي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

10 فاطمة سالم علي الجابري
> مع مرتبة الشرف الثانية 

11 افنان عبدالكريم محمد بلفقيه
> مع مرتبة الشرف الثانية 

12 ريم علي أحمد محمد
> مع مرتبة الشرف الثانية 

13 شما عبيد محمد الزعابي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

14 هاجر اسماعيل علي الريسي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

15 عائشة محمد عبدالله الحمادي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

16 مريم راشد علي المزروعي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

17 امنة سلطان سعيد العامري
> مع مرتبة الشرف الثانية 

18 عائشة عبدالرحمن حسين البلوشي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

19 خولة محمود عبدالله المرزوقي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

20 فاطمة عجيل مطر الشامسي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

 21 هند جوعان عبدالله المهيري
> مع مرتبة الشرف الثانية 

 22 روية سالم علي المزروعي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

 23 مها علي سالم الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية 

 24 فاطمة عبدالله محمد النقبي
> مع مرتبة الشرف الثانية 
>  
>  كلية تقنية المعلومات

 

2 آمنة عبدالله سلطان الظاهري
> مع مرتبة الشرف الثانية 

3 مريم محمد الحيد الشحي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

4 خولة سالم سيف المزروعي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

5 لطيفة راشد سلطان الكتبي

6 ميثى محمد عبدالواحد الحمادي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

7 علياء سلطان محمد النعيمي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

8 دعاء أحمد ابراهيم البلوشي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

9 لطيفة سلطان محمد النعيمي
> مع مرتبة الشرف الثانية 

10 موزة سعيد حميد
> مع مرتبة الشرف الثانية 
>  
>
> الدراسات العليا ( برامج الماجستير)


> الماجستير في إدارة الأعمال


> 1 نورة سلطان عتيق الكويتي 
> 2 جمال يوسف المغربي  
> 3 سلامة علي عبيد السبوسي 
> 4 ناعمة محمد علي النعيمي 
> 5 فاطمة علي راشد النعيمي 
> 6 روضة عيسى خليفة السويدي 
> 7 مهرة راشد محمد القاسمي 
> 8 هيفاء عبدالكريم عبيد الكثيري 
> 9 آمنة سعيد عبدالله الحميري 
> 10 شيخة محمد سالم الزعابي 
> 11 نورة علي سهيل الظاهري
>  
>الماجستير في علوم البيئة


>1 مريم ابراهيم عبدالله الناصري 
> 2 ابتسام عبده أحمد ثابت 
> 3 رغده ابراهيم محمد البواب 
> 4 شريفه مهنا سلمان عبدالله البوعينين  
> 5 صيته مهدي هادي الهاجري 
> 6 بدرية حميد حارب الكعبي 
> 7 حصة حمد علي النعيمي 
> 8 سلامة عبدالله محمد العبري 
> 9 نورة سلطان سعيد الشامسي
>  
>الماجستير في التربيــــــــة
>1 سحر علي محمد علي سالم 
> 2  محمود سعيد العمصى 
> 3 خولة خميس سيف الكعبي 
> 4 أميرة حسن ابراهيم آل محمد 
> 5 فاطمة سالم مصبح الكعبي 
> 6 ورقة سالم سهيل العامري
> 
> الماجستير في علم النفس الاكلينيكي
> 1 عظيمة محمد نام آور
>  ****
>الماجستير في مــــوارد الميــــــــــــاه
>1 روضة مبارك سيف الظاهري

 
> الماجستير في الهندسة المعمارية
>1 نجاة علي راشد الغيثي
>  
>الماجستير في الهندسة الكهربائية
>1 اسماء ابوبكر عبدالرحمن المقدي  
> 2 ساره ماضي 
>  
>الماجستير في الهندسة الكيميائية
>1 ساناز صادق عباس 
>  
>الماجستير في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
>1 اذهيبة حسن حمد الاحبابي 
> 2 ميثاء عيلان عبدالله المهيري
>  
>الماجستير في العلوم وهندسة المواد
>1 هيلة محمد مسفر الدوسري

 
>الماجستير في الصحة العامة
>1 مريم عبدالله محمد الشحي

 
>الماجستير في تكنولوجيا المعلومات
>1 رشا حسن عجمي 
> 2 نهى فؤاد ابراهيم أحمد   

 

1/ كلية الطب والعلوم الصحية


> دكتــــــور صيدلـــــــــــــــــــــــــــــــة
>1 ايريني مكرم باسيلي عطيه 
> 2 دانيه سهيل فتيح 
> 3 منى محمد علوي الصافي 

 

 


>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "