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الطقس في الإمارات غداً

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الطقس في الإمارات غداً الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر ليكون حارا نسبيا إلى حار نهارا خاصة على المناطق الداخلية ومعتدل الحرارة ليلاً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا ظهرا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والشمالية.


> الرياح .. شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل.. تصبح  شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.


> البحر .. خفيف الى متوسط .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى


> للمد عند الساعة الثانية عشرة و43  دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 22 دقيقة مساء.

 

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