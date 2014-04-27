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التصنيف الثانى يوقع بمصر فى مواجهة تونس والسنغال بتصفيات أمم إفريقيا 2015

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التصنيف الثانى يوقع بمصر فى مواجهة تونس والسنغال بتصفيات أمم إفريقيا 2015 التصنيف الثانى يوقع بمصر فى مواجهة تونس والسنغال بتصفيات أمم إفريقيا 2015

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2015 التي ستقام في المغرب العام المقبل منتخب الأول في مجموعة قوية مع منتخبي تونس والسنغال ونتظر أن ينضم الفائز من لقاء جنوب السودان وموزمبيق لنفس المجموعة.

كما أسفرت عن مواجهة منتخب ناميبيا أمام الكونغو فى المباراة الأولى وليبيا أمام رواندا وبروندى أمام بتسوانا.

كما يواجه منتخب إفريقيا الوسطى نظيره غينيا الاستوائية وسوازيلندا وسيراليون وجامبيا أمام سيشيل ومنتخب ساوتوم بريس أمام بنين ومالاوى أمام تشاد وتلتقى تنزانيا منتخب موزمبيق.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى سبع مجموعات على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثانى فى كل مجموعة من المجموعات السبع إلى المونديال الإفريقى بالإضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثالث بالتصفيات ليبلغ إجمالى عدد المنتخبات المتأهلة إلى 15 منتخبا بالإضافة إلى منتخب المغرب “البلد المنظم”.

ويتواجد الوطنى فى التصنيف الثانى إلى جانب منتخبات الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والكاميرون وتوجو وجنوب إفريقيا في حين يضم التصنيف الأول منتخبات نيجيريا وغانا وكوت ديفوار وزامبيا وبوركينافاسو ومالى وتونس.

كما يضم التصنيف الثالث منتخبات الكونغو الديمقراطية وغينيا والجابون وإثيوبيا والسنغال والنيجر والسودان بالإضافة إلى منتخبات المستوى الرابع المتأهلة من الأدوار التمهيدية على أن تقام مباريات الدور التمهيدى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

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