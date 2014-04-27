وضع حجر أساس جامعة السويس فرع جنوب سيناء‎ في ذكرى تحريرها

وضع المهندس خالد عبد العزير ، وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده ، اليوم حجر الأساس لجامعة السويس فرع جنوب سيناء ، والتي تقع بالقرب من كمين الساحل على الطريق الدولي شرم الشيخ بمدخل طور سيناء .

وشارك في وضع حجر الأساس اللواء أحمد فوزى العميد هشام شندي قائد اللواء 313 والمهندس محمد الكيلاني وكيل وزارة الإسكان وطارق الترامسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وفوزى همام رئيس المدينة ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .

من جانبه قال فوده أن جامعة السويس فرع جنوب سيناء هي البداية الحقيقية لتنمية سيناء لأنه لا تنمية بدون تعليم ، موضحًا أن فرع الجامعة على مساحة 50 فدان وستتكلف عملية إنشاءه ما يقرب من 800 مليون جنيه .