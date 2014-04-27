31 حالة وفاة بفيروس «كورونا» منذ مطلع إبريل في السعودية

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» القاتل في السعودية إلى 94 شخصا، بينهم 31 شخصا قضوا منذ بداية إبريل الجاري، فيما بدأ القلق يزداد لدى سكان المملكة ازاء الانتشار المتزايد للفيروس المسبب لما بات يعرف بـ«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» أو «ميرس».

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في آخر أرقام رسمية، نشرت الأحد، أنه تم تسجيل 10 اصابات جديدة بالفيروس بينها حالة أدت إلى الوفاة لسيدة سعودية في الــ63 من عمرها في جدة (غرب)، فيما توفي مواطن (78 عاما) كانت سجلت اصابته في وقت سابق في الرياض.

وذكر موقع وزارة الصحة أنه تم تسجيل 323 إصابة في المملكة منذ رصد الفيروس للمرة الأولى في يوليو 2012.

وكانت الوزارة أعلنت، السبت، تخصيص 3 مراكز طبية في الرياض وفي غرب وشرق البلاد، لمعالجة المصابين بالفيروس.

ووصل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مدينة جدة قبل أيام في مسعى منه لطمأنة السعوديين حول وضع فيروس «كورونا» الذي ينتشر بشكل خاص في المدينة الساحلية الغربية. والسعودية هي البؤرة الاساسية للفيروس في العالم.

وكان وزير الصحة السعودي المكلف عادل الفقيه تعهد بالشفافية مع المجتمع والإعلام بعد تكاثر الإصابات بفيروس «كورونا».

وعين «الفقيه» وزيرا للصحة بالوكالة بعد أن اعفى الملك عبدالله، وزير الصحة السابق عبدالله الربيعة من منصبه بالتزامن مع تسارع انتشار الفيروس.