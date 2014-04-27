حكم برتغالي لقمة بايرن ميونيخ وريال مدريد

مدريد، (إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم الأحد اختيار الحكم البرتغالي بيدرو بروينسا ليدير مباراة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد 1-0، قبل مواجهة أليانتس أرينا يوم الثلاثاء.

ويعمل بروينسا (43 عاما) مديرا ماليا بعيدا عن عالم كرة القدم، وهو حكم دولي منذ 2003 وأدار 88 مباراة دولية خلال مسيرته التحكيمية.

وسبق لبروينسا أن أدار خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينها مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد في ثمن النهائي.