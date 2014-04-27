بالأرقام - دفاع بايرن ميونيخ سبب تراجعه

مدريد، (إفي): رغم الانجاز الكبير الذي حققه بايرن ميونيخ بحسم لقب الدوري الألماني قبل شهر من نهاية البطولة، فإن أرقامه منذ ذلك الحين باتت مثيرة للقلق، خاصة قبل مواجهة منافس بحجم ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فمنذ أن حسم البطولة حسابيا في 25 من مارس الماضي، خاض الفريق الألماني عشر مباريات في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، تلقى فيها 14 هدفا، بمتوسط 1.4 هدف في المباراة، ما يزيد بثلاثة أمثال عما كان عليه الحال في بداية الموسم.

ففي الفترة بين 24 يناير وحتى 22 من مارس الماضيين، خاض الفريق الألماني 13 مباراة، اهتزت فيها شباكه خمس مرات، بمتوسط 0.38 هدفا في المباراة.

بل إن البايرن حفاظ على نظافة شباكه خلال تلك الفترة في ست مباريات متتالية.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، فإن أرقام البايرن في المباريات التي أقيمت على ملعبه في الفترة الأخيرة ليست بقوة بداية الموسم.

فخلال المباريات الستة التي خاضها في البطولة على أرضه، مني مرماه بأربعة أهداف، بمتوسط 0.66 هدف في المباراة بينما تمكن مانشستر سيتي في مرحلة المجموعات وأرسنال في ثمن النهائي ومانشستر يونايتد في ربع النهائي من هز شباك الفريق الألماني.