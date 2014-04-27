تقرير - روني غاضب من زملائه بسبب سعادتهم برحيل مويس

مانشستر / أ ش أ / رغم أن مانشستر يونايتد قرر يوم الثلاثاء الماضى إقالة المدير الفنى ديفيد مويس بعد أن تعرض الفريق لموسم كارثى تحت قيادته، الا أنه يبدو أن البعض فى الاولد ترافورد شعر بالحزن من اجله حيث كان على رأس هؤلاء النجم واين رونى.

وكان مويس قد حرص على الابقاء على رونى ضمن صفوف الفريق وساعده على استعادة ثقة بنفسه بعد أن تراجع مستواه في نهاية الموسم الماضي.

ويبدو أن رونى ظل ممتنا بالفعل لحسن صنيع مويس معه بعدما جدد تعاقده مع الفريق حيث كشفت صحيفة "صنداى بيبول" البريطانية أنه فى أعقاب الاعلان عن اقالته، حرص رونى على أن يتوجه الى مكتبه بالنادى كى يتحدث معه بشكل مباشر غير أنه تبين له أنه كان قد رحل عنه بالفعل .

وقام رونى بعد ذلك بإجراء اتصال هاتفى مع المدير الفنى المقال، حيث وجه له الشكر كما اعرب له عن تقديره لكل ما فعله من اجله.

كما ذكرت الصحيفة على لسان مصادر فى الاولد ترافورد أن رونى تحدث بشكل غاضب مع عدد من زملائه فى الفريق، عندما اعربوا عن سعادتهم بعد قرار ادارة النادى بإقالة مويس.