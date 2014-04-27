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بالصور: سباق للدراجات لطلاب جامعة جنوب الوادي تحت شعار “تحيا مصر”

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بالصور: سباق للدراجات لطلاب جامعة جنوب الوادي تحت شعار “تحيا مصر” بالصور: سباق للدراجات لطلاب جامعة جنوب الوادي تحت شعار “تحيا مصر”

سباق للدراجات الهوائية بمشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي

قام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حفنى اسماعيل والدكتور سيد طه نائبي رئيس الجامعة  بمشاركة طلاب الجامعة فى سباق الدراجات الهوائية حيث قام اكثر من 200 طالب وطالبة.

بدء السباق من أمام البوابة الرئيسية للجامعة مرورا بكليتى التجارة والحقوق والمركزية الجديدة وانتهى السباق امام مبنى كلية التربية الرياضية واعرب الدكتور عباس منصور عن سعادته بالتنظيم الرائع للمسابقة ومشاركة جميع طلاب الجامعة مؤكدا ان هذا السباق انفردت به الجامعة ونجحت فى تنفيذه تحت شعار “تحيا ”.

ومن جانبه قدم الدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لطلاب الجامعة وكلية التربية الرياضية وقياداتها على نجاح السباق المتميز واستمرار لمجموعة الانشطة التى نجحت الجامعة فى تفعيلها طوال العام كما اكد الدكتور احمد كمال عميد كلية التربية الرياضية ان هذا السباق يعتبر الاول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية مقدما الشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على اهتمامة بدعم الانشطة ودعم كلية التربية الرياضية فى كافة انشطتها.

وأضاف الدكتور اشرف موسي وكيل كلية التربية الرياضية ان السباق شارك فيه 200طالب وطالبة مقسمين على اللجان النوعية من تنظيم ودليل السباق والمشاركون واكد ان رئيس الجامعة منح الاوائل جوائز مالية بسيطة كدعم للطلاب وفى نهاية المسابقة قام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة وهم محمد تكرونى ،ومكاريوس مرقس ،عبد القادر محمد ، محمد عياد ، حذيفة حسن ، عمر بكرى ، مؤمن احمد ، خالد سالمان ،على محمد .

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