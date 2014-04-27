مصرع 3 في تصادم سيارة أجرة بتوك توك في بنى سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم اثر تصادم توك توك بسيارة أجرة ، على الطريق الزراعي ، امام قرية الفنت التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي ، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء ابراهيم هديب مدير أمن بني سويف ،ً قد تلقى إخطارا من العميد محمد منتصر رستم ، مأمور مركز شرطة الفشن ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجره مع توك توك بدون لوحات معدنية ، على الطريق الزراعي أمام ، قرية الفنت بدائرة المركز ، مما اسفر عن مصرع كلاً من “نادي شحاتة طلبه” 46 سنه فلاح ، “سهر شحاتة طلبه” 35 سنه عامل “قدوم عبد الجواد” 53 سنه ، وتم إحالة الحالات إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي .

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.