السماح لطلاب جامعة المنوفية المفصولين و34 معتقلاً بدخول امتحانات نهاية العام

قال أحمد ابو سيار رئيس إتحاد طلاب جامعة المنوفية إن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور معوض الخولى قرر دخول طلاب كلية الهندسة شبين الكوم المفصولين البلغ عددهم 10 طلاب إمتحانات نهاية العام على الرغم من أن قرار الفصل يمنعهم من دخول الإمتحان وذلك لعدم الإزداوجية فى العقوبة .

وأوضح أبو سيار أن الجامعة أخذت فى إعتبارها عدم الإزدواجية فى العقوبة بأن يتم حرمان الطلاب من المحاضرات والحضور بالاضافة للحرمان من الامتحانات مشيرا إلى أنه ستتم الموافقة رسميا غدا بمجلس الجامعة .

وأشار ابو سيار إلى أن الجامعة تلقت حتى الآن 34 طلباً من أسر طلاب جامعة المنوفية المحبوسين والمعتقلين لأداء إمتحانات نهاية العام بلجان خاصة بالسجن .