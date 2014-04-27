براءة 7 والسجن 3 سنوات لـ17 آخرين بتهمة الانضمام لتظاهرات الإخوان بالسويس‎

قضت محكمة جنح السويس برئاسة المستشار محمد الملط ببراءة 7 بينهم أطباء من تهم الانضمام والمشاركة في تظاهرات جماعة الإخوان المحظورة، والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة، وقضت بالسجن 3 سنوات على 17 متهما اخرين بالقضية.

كانت قوات الشرطة بالسويس قد ألقت القبض على المتهمين الـ24، خلال تظاهرات الجماعة الإرهابية خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، بتهمة التحريض على العنف والتخريب والإنضمام والمشاركة في تظاهرات الجماعة الإرهابية والتعدي على قوات الشرطة وعناصر التأمين.

وأحيل المتهمون للمحاكمة بالتهم السابقة، فاصدرت حكمها ببراءه 7 متهمين حضوريا، والسجن لـ 17 متهما اخرين 3 سنوات، بينهم متهمين اثنين حضوريا، والاخرين غيابيا.