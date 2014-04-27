ارتفاع عدد المصابين إلى 8 في تجدد الاشتباكات بين عائلتين لليوم الثانى بسوهاج

تجددت ، منذ قليل ، الاشتباكات بين عائلتي (المناصرة والعمايرة) بقرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وذلك بعد ان تمكن الامن من السيطرة على هذه الاشتباكات ، مساء الأمس ، بعد مداهمة قوات الأمن لعدد من المنازل والزراعات التي كانت يستخدمها أهالي العائلتين كساتر لاطلاق الاعيرة النارية .

وعلمت “أونا” ان تجدد الاشتباكات اليوم أسفر عن إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم حيث تم نقل (عبد الحفيظ احمد سعدي 65 سنة مصاب بطلق ناري فى الرأس وحالته خطيرة ،و اصابة عدلي مغربي احمد 55 سنة بطلق ناري فى البطن) وتم نقلهم الى مستشفى دار السلام المركزي ، كما تم نقل (سريه مسعود محمد رشوان 32 سنة ،و فريال توفيق 25 سنة) الى مستشفي نجع حمادى المركزي لتلقى العلاج .

كانت القرية قد شهدت أمس اشتباكات بين ذات العائلتين أصيب خلالها 4 مواطنين وهم :- عيد محمد رضوان بطلق نارى بالكتف ونبيل عوض الصغير مصابا بطلق ناري بالساق “ينتمى لعائلة العمايرة” ،و الدندراوي عبد اللاه عثمان مصابا بطلق ناري بالفخذ “تصاف وجوده بالمكان” ،و محاسن محمود “ربة منزل” اصيبت بمنزلها بطلق ناري بالكتف.

يذكر ان لجنة المصالحات برئاسة المستشار ابو المجد احمد علي فشلت منذ شهر مضي فى اتمام الصلح بين العائلتين عقب حدوث اشتباكات بينهما ادت الى حينذاك الى وفاة عيد محمد حافظ 32 سنة بدون عمل وينتمى لعائلة المناصرة و إصابة كل من :- محمد الديب حمدي 40 سنة عامل بطلق ناري بالكتف ، دينا حسين فاضل 6 سنوات بطلق ناري بالفخذ ” لاينتميان لطرفي المشاجرة وتصادف تواجدهم بالمكان.