مفاوضات بين عمال الخدمات بميناء العين السخنة وشركة كوين سيرفس لإنهاء الاعتصام‎

قال مصدر ملاحى بهيئة موانى البحر الأحمر أن مفاوضات تجرى الأن بين عمال الخدمات بميناء العين السخنة وبين مسؤولى شركة كوين سيرفس التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسحلة والتي نقلت تبعية العمال إليها وذلك لإنهاء اعتصام العمال ولإعادة العمل إلى طبيعته بالميناء.

وأشار المصدر إلى ان شركة كوين سيرفس قد تعاقدت مع عمال الخدمات، وتم نقل تبعية عمال الخدمات اللوجستية من هيئة موانىء البحر الأحمر إليها وتجرى الشركة مفاوضات مع العمال للوصول إلى حلول تحقق مطالبهم ولا تضر بمصلحة الشركة.

ومن جانبه قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى بإسم هيئة موانيء البحر الأحمر ان حركة العمل تسير بشكل طبيعي في الميناء ولم تتأثر باعتصام عمال الخدمات، حيث تعتمد شركة موانى دبى المشغلة لميناء العين السخنه بحق الانتفاع على عمال خدمات وسائقين وفنيين وإداريين اخرين يبلغ عددهم 1200 عاملا، ويعملون بشكل طبيعى.