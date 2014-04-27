القوات البحرية تسيطر على جنوح عبارة بضائع يونانية بسفاجا

تمكنت القوات البحرية بسفاجا من إنقاذ عبارة بضائع يونانية من الغرق محجوز عليها من جانب هيئة موانيء البحر الاحمر بالميناء منذ 5 سنوات وذلك بعد جنوح العبارة إلى الممر الملاحى بالميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأكد نبيل عبدالسميع كبير المرشدين الملاحيين بميناء سفاجا انه تم الدفع بعدد من القاطرات البحرية واللنشات السريعة إلى موقع جنوح العبارة واستطاعت إنقاذ العبارة من الغرق ومنع اتجاهها إلى الممر الملاحى بالميناء، ومنع الاصطدام بالمراكب والسفن السياحية المتواجدة بالممر الملاحى وتم السيطرة على العبارة وإعادتها مرة أخرى وربطها على رصيف القوات البحرية.

كانت إدارة ميناء سفاجا قد تلقت إخطارًا من الخدمة المعينة لمراقبة عبارة البضائع اليونانية (نيكولاس ) بتحرك العبارة من مكانها، وأنها تتحرك مع اتجاه الريح فى طريقها إلى الممر الملاحىو تم اخطار القاعدة البحرية بسفاجا، حيث تم الدفع بعدد من القاطرات واللنشات البحرية، من بينها قاطرتان تابعتان لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأخرى تابعة للقوات البحرية، حيث تم السيطرة على العبارة قبل وصولها إلى الممر الملاحى حيث تم إعادتها مرة أخرى وربطها بميناء القاعدة البحرية.

كانت العبارة اليونانية محجوز عليها منذ 5 سنوات بسبب خلافات مالية مابين عدة جهات من بينها المالك، والوكيل الملاحى وتم الحجز عليها بمنطقة الشحط بالقرب من ميناء ابو طرطور جنوب سفاجا قبل ان يتم بيعها مؤخراً.