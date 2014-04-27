ضبط طرد أسلحة مفككة من نيوزيلندا بقرية البضائع بالمطار

ضبطت سلطات الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم طرداً قادم من نيوزيلندا عبر البريد السريع يحتوى على أجزاء أسلحة مفككة موضوعه داخل كارتونه بها سلاح رش للتدريب على التصويب والنشان .

وذكرت مصادر جمركية بقرية البضائع اشتبه مأمور الجمرك بالطرود البريدية فى الطرد القادم من نيوزيلندا بإسم أحد مراكز التدريب , وتم إخطار أحلام سلامة مدير عام الطرود البريدية التى قامت بإبلاغ الجهات الأمنية المسؤولة والجهات السيادية التى انتقلت إلي موقع الطرد بالقرية لمعاينته و تتبع الشحنه لمعرفه من وراء إرسالها .

وتم عرض أجزاء السلاح علي الأمن العام لمعرفة خطورته و فى انتظار التقرير النهائى للأمن العام لبيان ما إذا كانت أجزاء السلاح مسموح باستخدامها للتدريب و الهدف منها .