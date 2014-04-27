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وزير الثقافة يشارك فى اجتماع وزراء الثقافة العرب ودول أمريكا الجنوبية بالرياض

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وزير الثقافة يشارك فى اجتماع وزراء الثقافة العرب ودول أمريكا الجنوبية بالرياض وزير الثقافة يشارك فى اجتماع وزراء الثقافة العرب ودول أمريكا الجنوبية بالرياض

يشارك د.محمد صابر عرب وزير الثقافة فى اجتماع وزراء الثقافة العرب ودول امريكا الجنوبية بعنوان ” الحوار بين الثقافتين العربية والامريكية الجنوبية “الشراكة والمستقبل بالرياض بالمملكة العربية فى الفترة من 28 ابريل الجارى – 1 مايو المقبل، بمشاركة المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم وجامعة الدول العربية و المملكة العربية السعودية ، بالاضافة لعدد من كبار المثقفين والمفكرين والخبراء بهدف تعزيز مسيرة التواصل الثقافى والحوارى بين العالم العربى وامريكا الجنوبية ، لتدارس حضارة العرب والمسلمين فى امريكا الجنوبية.
> يتضمن الاجتماع عدة جلسات ، تشتمل الجلسة الاولى على محورين ” الاول :الحضارة العربية الاسلامية فى امريكا الجنوبية ودورها فى بناء جسور الحوار ، الثانى :مستقبل الحوار الثقافى العربى –الامريكى الجنوبى ، بالاضافة لبعض القضايا الثقافية المشتركة بين الجانبين العربى الامريكى الجنوبى ، الجلسة الثانية خاصة بمناقشة اوراق العمل والتوصيات ، الجلسة الثالثة خاصة بإستكمال ممثلى الدول والخبراء ومناقشة التوصيات وبيان الرياض ، بالاضافة للجلسة الرسمية الاولى الخاصة بالوزراء .

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