وزير الثقافة يشارك فى اجتماع وزراء الثقافة العرب ودول أمريكا الجنوبية بالرياض

يشارك د.محمد صابر عرب وزير الثقافة فى اجتماع وزراء الثقافة العرب ودول امريكا الجنوبية بعنوان ” الحوار بين الثقافتين العربية والامريكية الجنوبية “الشراكة والمستقبل بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 28 ابريل الجارى – 1 مايو المقبل، بمشاركة المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم وجامعة الدول العربية و المملكة العربية السعودية ، بالاضافة لعدد من كبار المثقفين والمفكرين والخبراء بهدف تعزيز مسيرة التواصل الثقافى والحوارى بين العالم العربى وامريكا الجنوبية ، لتدارس حضارة العرب والمسلمين فى امريكا الجنوبية.

> يتضمن الاجتماع عدة جلسات ، تشتمل الجلسة الاولى على محورين ” الاول :الحضارة العربية الاسلامية فى امريكا الجنوبية ودورها فى بناء جسور الحوار ، الثانى :مستقبل الحوار الثقافى العربى –الامريكى الجنوبى ، بالاضافة لبعض القضايا الثقافية المشتركة بين الجانبين العربى الامريكى الجنوبى ، الجلسة الثانية خاصة بمناقشة اوراق العمل والتوصيات ، الجلسة الثالثة خاصة بإستكمال ممثلى الدول والخبراء ومناقشة التوصيات وبيان الرياض ، بالاضافة للجلسة الرسمية الاولى الخاصة بالوزراء .