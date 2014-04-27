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“الزراعة” تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالغربية

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“الزراعة” تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالغربية “الزراعة” تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالغربية

واصلت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى حملاتها المكبرة بالمحافظات المختلفة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و المحافظين .

و تمكنت الحملة صباح اليوم الأحد من إزالة 15 حالة تعد على مساحة فدان و 12 قيراط على طريق (طنطا- القاهرة) ، محافظة الغرية، و ذلك للمرة الثانية فى أسبوع واحد.

من جانبه أكد الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى ، أن الدولة لن تتصالح مع المخالفين و المتعلمين ، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم و شدة، و ذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية، و الأمن الغذائى فى .

وأضاف أبو حديد أن كل حالة تعدى على الأرض الزراعية تعرض البلاد إلى أزمة حقيقية فى الغذاء ، و أن وزارة الزراعة من أولوياتها الحفاظ على الأمن الغذائى و ضمان تحقيقه للمصريين، ومنع حدوث أى أزمات فى الغذاء بالحفاظ على الأرض الزراعية و منع تعرضها لمحاولات التجريف.

و أشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم حملات للإزالة اليومية بالمحافظات المختلفة، و ذلك ضمن جدول زمنى تم تنسيقه مع الجهات المعنية من أجهزة الحكم المحلى بالمحافظات و قوات الأمن، و جهاز تحسين الأراضى، حتى يتم تأهيل الأراضى من جديد وزراعتها، قائلاً: ” إنه للصبر حدود و أن الدولة نفذ صبرها على المخالفين و المتعدين و ستواجههم بعقوات رادعة وأنه لا استثناء فى تطبيق القانون ” .

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