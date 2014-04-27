مبارك يعود إلي قفص الاتهام بعد إسعافه.. واستكمال سماع مرافعة دفاع أحمد رمزي

استأنفت الآن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى في “محاكمة القرن” المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، وذلك بعد فترة الاستراحة التي قررتها هيئة المحكمة بعد إصابة مبارك بهبوط فى شغط الدم.

وعاد مبارك إلي قفص الإتهام بعد اسعافه وتلقي العلاج اللازم له بعد إصابته بهبوط بضغط الدم.