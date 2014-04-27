4 طلاب بالإسكندرية يفوزون بالمراكز الأولى فى الشهادة البريطانية

أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية حصول 4 من طلاب المدارس القومية بمحافظة الإسكندرية على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشهادة البريطانية، ومن المنتظر تكريمهم بعد غد الثلاثاء 29 من الشهر الجارى، بمقر القنصلية البريطانية بالإسكندرية .

وحصلت الطالبة شيماء عادل فوزى على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الرياضيات من مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبى، والطالبة أسماء محمد مبروك المركز الأول على مستوى الإسكندرية فى اللغة العربية مستوى رفيع .

> ومن مدرسة كلية النصر للبنين بالشاطبى فاز الطالب محمد ناصر محمد على المركز الأول فى الأحياء، المستوى الرفيع، والطالب محمود أكمل المركز الأول على محافظة الإسكندرية فى المحاسبة .