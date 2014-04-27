أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

4 طلاب بالإسكندرية يفوزون بالمراكز الأولى فى الشهادة البريطانية

Google+ Print
4 طلاب بالإسكندرية يفوزون بالمراكز الأولى فى الشهادة البريطانية 4 طلاب بالإسكندرية يفوزون بالمراكز الأولى فى الشهادة البريطانية

أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية حصول 4 من طلاب المدارس القومية بمحافظة الإسكندرية على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشهادة البريطانية، ومن المنتظر تكريمهم بعد غد الثلاثاء 29 من الشهر الجارى، بمقر القنصلية البريطانية بالإسكندرية .

وحصلت الطالبة شيماء عادل فوزى على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الرياضيات من مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبى، والطالبة أسماء محمد مبروك المركز الأول على مستوى الإسكندرية فى اللغة العربية مستوى رفيع .
> ومن مدرسة كلية النصر للبنين بالشاطبى فاز الطالب محمد ناصر محمد على المركز الأول فى الأحياء، المستوى الرفيع، والطالب محمود أكمل المركز الأول على محافظة الإسكندرية فى المحاسبة .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365