خطوبة جورج كلوني والمحامية علم الدين

أعلنت مصادر مقرّبة من الممثل العالمي George Clooney انّه خطب صديقته المحامية البريطانية اللبّنانية الأصل أمل علم الدين.

وبالرغم من محاولة الثنائي إخفاء الأمر لكنّ المصدر أكّد أنّ الخطوبة تمت في الأيام القليلة الماضية بحضور مجموعة من الأصدقاء المقرّبين في مطعم بلوس انجلس، حيث شوهدت علم الدين وهي تضع خاتماً كبيراً في اصبعها، كما أضاف المصدر إلى أنّه لا يوجد أي خطة للزفاف حالياً.

يذكر أنّ Clooney البالغ من العمر 52 عاماً قد شوهد للمرّة الأولى مع المحامية أمل علم الدين المتخصصة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والبالغة من العمر 36، في لندن خلال شهر تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي، وبدأت الصّحافة من ذلك الوقت بملاحقة الحبيبن لمتابعة أخبارهما، علماً أنّ الممثل كان يصرّح دائماً إنّه غير مؤهل للزواج.



