فرق العمر بين النجمات وأزواجهن يصل إلى 30 عاما"

يُعتبر العمر، عند الكثيرين، من المعايير الأسّاسية لاختيار شريك الحياة، أمّا عند البعض الآخر فهو ليس حاجزاً يقف في طريق المضي في أيّة علاقة عاطفية.

فهناك العديد من النّجمات اللّواتي اخترن شركاء أصغر منهن سناً، فيما انتهت علاقات بعضهن بالزّواج وأخرى بقيت من دون ارتباط رسمي، ومهما حاولت النّجمات إخفاء فارق العمر بينهن وشركائهن؛ إمّا بعمليات التّجميل، أو من خلال الحرص على لياقتهن البدنية، إلاّ أنّ علامات الكبر تظهر على أغلبهن بشكل واضح.

هنا أبرز النّجمات اللّواتي يكبرن شركائهن في السن:

Madonna & Brahim Zaibat : فارق العمر هو 29 عاماً بين المغنّية العالمية وشريكها راقص الـBreak Dance الذي كانت تجمعها به علاقة عاطفية، ويشار إلى أنهّا ليست المرّة الأولى التي تواعد Madonna شركاء أصغر منها سناً، على الرّغم من أنّها تزوجت سابقاً مرتين ولديها أولاد.

Mariah Carey & Nick Cannon: تزوّجت المغنّية من الممثل الأمريكي Cannon في العام 2008، رغم أنّها تكبره بـ11 عاماً، ويعدّ هذا الزّواج الثاني لـ Carey حيث كانت متزوجة من الموسيقي Tommy Mottola الذي كان يكبرها بـ20 عاماً.

Jennifer Lopez & Casper Smart: بعد انفصال الممثلة والمغنّية العالمية عن زوجها السّابق Marc Anthony في العام 2011، اختارت شريكاً أصغر منها بـ18 عاماً.

Gwyneth Paltrow & Chris Martin: رغم شهرة الممثلة العالمية الأمريكية بعلاقاتها العاطفية المتعدّدة، لكنها اختارت زوجاً أصغر منها بـ5 أعوام وهو المغنّي Martin، وتزوجا في العام 2004 ، رغم إعلان انفصالهما وليس طلاقهما في آذار/ مارس 2014.

Victoria Beckham & David Beckham: تكبر عارضة الأزياء العالمية، زوجها لاعب كرة القدمDavid بعامٍ واحد.

Tilda Swinton & Sandro Kopp: ارتبطت الممثلة الإنجليزية بالممثل Kopp وعاشت معه قصّة حب دامت لأعوام، ولكنها انتهت في العام 2014، و كانت تكبره بـ18 عاماً.

Sharon Stone & Martin Mica : تزوّجت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية مرتين في حياتها، إلاّ أنها فشلت في كلتيهما، ولكنها بدأت منذ العام 2012 تواعد الشاب Mica الذي تكبره بـ 30 عاماً.

Kate Middleton & William : تكبر Kate زوجها الأمير William بستة أشهر، علماً أنهما تزوجا في العام 2011.

Demi Moore & Sean Friday: تزوّجت االممثلة والمنتجة الأمريكية 3 مرّات في حياتها، إلاّ أنّ كل زيجاتها انتهت بالطّلاق، فربما وجدت Demi أنّ العمر ليس عاملاً أساسياً في العلاقة العاطفية، ولهذا نراها حالياً تواعد شاباً يصغرها بـ24 عاماً.

Claudia Schiffer & Matthew Vaughn: تزوّجت عارضة الأزياء العالمية في العام 2002 من المنتج Vaughn الذي تكبره بعامٍ واحد.

Nicole Kidman & Keith Urban: تزوّجت الممثلة العالمية في العام 2006 من الموسيقي Urban الذي تكبره بعامٍ واحد.

Sam Taylor-Wood & Aaron Johnson : تزوّجت المخرجة الإنجليزية في العام 2012، من الممثل Aaron الذي تكبره بـ22 عاماً، وأنجبت منه ولدين.

Robin Wright & Ben Foster: الممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة Golden Globes تزوّجت مرتين في حياتها، ولكن بعدها واعدت الممثل الأمريكي Foster الذي يصغرها بـ14 عاماً.

Julianne Moore & Bart Freundlich: تزوّجت الممثلة البريطانية في العام 2003، من المخرج Bart رغم فارق العمر بينهما وهو 9 أعوام.

Susan Sarandon & Jonathan Bricklin: فارق العمر هو 30 عاماً بين الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 67 عاماً، وشريكها الحالي البالغ من العمر 36 عاماً، الذي تعرّفت عليه بعد 5 أعوام من انفصالها عن شريكها Tim Robbins الذي عاشت معه علاقة عاطفية دامت لأعوام.



