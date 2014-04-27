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تقرير - سانيا يتجه إلى رفض عرض أرسنال الأخير للتجديد

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تقرير - سانيا يتجه إلى رفض عرض أرسنال الأخير للتجديد تقرير - سانيا يتجه إلى رفض عرض أرسنال الأخير للتجديد

لندن / أ ش أ / تشير التوقعات الى أن باكارى سانيا نجم ارسنال يعتزم رفض العرض الاخير الذى قدمته له ادارة النادى، وهو الامر الذى سيعنى وضع حد لمسيرته التى استمرت لمدة ثمانية اعوام كاملة مع المدفعجية.

وكان سانيا قد رفض بالفعل عرضين رسميين سابقين من ادارة ارسنال، كما أكد المدير الفنى ارسين فينجر يوم الجمعة أن النادى يقوم حاليا بمحاولة اخيرة لاقناع النجم الفرنسى الذى يبلغ من العمر 31 عاما بالبقاء فى استاد الامارات.

وذكرت الانباء أن العرض الاخير والنهائى نص على أن يتم تمديد عقد سانيا مع المدفعجية لمدة عامين اخرين، مع إمكانية تجديده لعام ثالث غير أنه لم يستجب لمطلب سانيا الخاص بزيادة اجره الى 100 الف جنيه استرلينى اسبوعيا.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أصدقاء مقربين من اللاعب أنه اكد لهم أنه لن يوقع عقدا جديدا مع المدفعجية، وهو الامر الذى يعنى أنه سيرحل عن الفريق فى اعقاب مباراة نهائى كأس انجلترا امام هال سيتى فى 17 مايو القادم.

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