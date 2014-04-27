مدرب أوساسونا: هدف رونالدو الرائع تسلل

أكد خابي جارسيا، المدير الفني لأوساسونا الإسباني أن هدف رونالدو الرائع، جاء من شبهة تسلل، وذلك عقب المباراة التي انتهت السبت لصالح الفريق الملكي بأربعة أهداف دون رد.

وقال جارسيا "في ظل تلك الصعوبات حاولنا القيام بالأمور على نحو جيد منذ البداية ولكن الهدف الأول جعل المباراة أصعب، قد يكون به شبهة تسلل، ولكنه هدف رائع، وكذلك الهدف الثاني".

يُذكر أن هدف رونالدو جاء من تسديدة بعيدة المدى.

وأوضح "جاء الهدفان في بداية كل شوط، وهذا صعب الأمور علينا في المباراة، لقد حاولنا عدم الخروج بنتيجة كبيرة لأن قوة ريال مدريد تسمح له بتسجيل عدد كبير من الأهداف، كنا نود الخروج من المباراة والتفكير في اللقاء المقبل".

وعن دفاعات فريقه قال "انها أهداف مختلفة، جاءت بفضل قدرات المهاجمين أكثر منها نتيجة تقصير المدافعين، هل تراجعنا إلى الخلف؟ بالأصح هم دفعونا للخلف".