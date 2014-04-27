القوات المسلحة تدمر 6 أنفاق أسفل مسجد برفح

قامت عناصر القوات المسلحة بقطاع تأمين شمال سيناء ، صباح أمس السبت الموافق 26 أبريل 2014 ببحث وتفتيش إحدى المناطق بنطاق بوابة صلاح الدين فى مدينة رفح بشمال سيناء[ مسجد النصر - محيط المسجد ] والتى تستخدمها العناصر الإرهابية فى أعمال التهريب .

ونجحت القوات فى اكتشاف وتدمير 6 فتحات نفق داخل المسجد المذكور وفى محيطه عبارة عن: فتحة نفق خلف دورة المياه – فتحة نفق خلف منبر المسجد – فتحة نفق بالركن الجنوبى بالمسجد – عدد 3 فتحة نفق تمر من أسفل المسجد .

وتمكنت القوات أيضا من تدمير 2 فتحة نفق إضافيتين بالمعدات الهندسية و فتحة نفق بالغمر بالمياه جنوب البرازيل .

يشار إلى أن العناصر التكفيرية تستخدم هذه الأنفاق فى أعمال التهريب والتسلل من وإلى قطاع غزة ، بهدف تكثيف نشاطهم فى شمال سيناء .

فى السياق ذاته تواصل عناصر القوات المسلحة نشاطها فى مجال مكافحة الإرهاب بشمال سيناء حيث نجحت ، مساء يوم الجمعة الماضى 25 أبريل 2014 فى ضبط 5 تكفيريين وهم القيادى التكفيرى مصلح خميس صبيح أبو فريج ” أمير جماعة التكفير الجهادى ” – التكفيرى عبد العزيز سلمان حسين العوابدة – التكفيرى خميس مصلح خميس صبيح أبو فريج – التكفيرى محمد مصلح خميس صبيح أبو فريج – التكفيرى منعم عابد أشتيوى حمدان وهم متورطين فى تنفيذ هجمات إرهابية متكررة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمنطقة كمين الماسورة برفح .