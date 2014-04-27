محكمة جنوب طرابلس تنظر محاكمة نجل القذافي و37 متهما من النظام الليبي السابق

تنظر محكمة جنوب طرابلس اليوم محاكمة 37 متهما من رموز نظام العقيد الليبي السابق، أبرزهم سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) البغدادي المحمودي، ويواجه المتهمون تهما منها “إصدار التعليمات للاغتصابات الممنهجة، وخلق الفتنة بين الليبيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي .

> وتأتي جلسة المحاكمة القادمة بعد أسابيع على إجراء تعديلات دستورية على قانون الإجراءات الجنائية للخروج من مأزق غياب سيف الإسلام عن المحاكمة.

> وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في تصريحات صحفية اليوم ، إن إضافة فقرات إلى المواد 241 و243 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تعالج عدم إمكانية جلب المتهمين من سجنهم نتيجة الظروف الأمنية بربطهم مباشرة بالجلسات عن طريق استخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

> و أضاف إن إجراءات المحاكمة العادلة وحضور المتهم والاستماع إلى الاتهامات والرد عليها وتقديم الدفوعات تضمنها الدائرة المغلقة.

> أ ش أ