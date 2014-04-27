جنايات الفيوم تخلى سبيل 40 من تنظيم الإخوان

أيدت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار منير كامل ، القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنف المنعقده في غرفة المشورة بإخلاء سبيل 40 من أعضاء تنظيم الإخوان من أبناء مركزي إبشواي ويوسف الصديق بضمان محل إقامتهم ‫.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي الـ 29 من أبناء مركز يوسف الصديق قبل نحو 6 أشهر وهم ‫” الداعيه أحمد أحمد عبد الجواد ، محمود سنوسى ، ناصر على ، معروف محمد عبد الرحمن ، شريف علي عبد التواب ، عوض محمد عبد المعبود ، ناصر رشدى ، إدريس عابد ، شعبان محمدعلي ، فرج جوده ، محمد سراج ، ماجد توفيق ، محمود محمد صالح ، أحمدعبدالتواب البنا ، رمضان جمعه ، مفتاح عبد الوهاب ‫، محمد فاروق ، محمد حوشى ، يحى حوشى ، عصام محمد عثمان ، صابر رشاد ، حجاج محمد نصر ، حسين علي مرزوق ، سلامه محمد طه ، صالح خليفة صالح ، مفتاح عبدالوهاب ابراهيم ، ربيع فتحي ، محمد سيف بدوي ‫ ، ووجهت لهم النيابة عدد من التهم مثل التحريض واقتحام مراكز الشرطة ‫.

كما تقرر اخلاء سبيل 11 أخرين من أبناء مركز ابشواي وهم ‫” سنوسي فرج الشيلابي ، عمرو محمد فضل ، أحمد صابر أبو العنين ، محمد صابر أبو العنين ، أحمد مصطفي أحمد ، ناصر خليفه ، محمد حامد السماوي ، رجب صايم منصور ، خلف صايم منصور ، وليد شعبان ، فرج شعبان .

يذكر أن المحكمة أيدت عدد من قرارات الإخلاء بحق أخرين الا ان النيابة العامة قامت بالإستئناف علي القرارات ، ومن المتوقع أن يتم البت في قرار الاستئناف ، اليوم الأحد ، تمهيداً لإخلاء سبيلهم ، أو استمرار حبسهم فى حالة قبول إستئناف النيابة ‫.