وزير الدفاع الإيراني: تهديدات الأعداء ضد إيران ليست اوهاماً

أكد وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان أن “العدو” يتآمر ضد إيران بكل أدواته، وأن أجواء التهديد المثارة اليوم ضد بلاده ليست وهما، لذلك يجب الدخول فيها بكل قوة.

ونقلت وكالة أنباء /ارنا/ الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، عن دهقان قوله:” إن الأعداء غيروا خططهم بما يتناسب مع واقع النظام الاسلامي”، مؤكدا أن بلاده لم تسع ابدا وراء إثارة الحروب.ولن تتخلی عن حقوقها وستتابع حقوقها حتی النهایة، وذلك في معرض إشارته إلی تجمید الودائع الایرانیة فی الخارج من قبل اعداء طهران ، وقال إن الإعداء استولوا علی أموال إیران بظلم لذا یجب رفع الاصوات ضد هذه الاجراءات الظالمة والمناهضة لحقوق الانسان والمنافیة لشعاراتهم.

> واضاف دهقان فی ملتقی للکوادر التدریسیة والتدریبیة التابعة للمؤسسة العقائدیة والسیاسیة فی وزارة الدفاع : رغم ذلک لاینبغی ان نتصور ولا للحظة أن العدو یقف موقف المتفرج، لان العدو یحاول وباستمرار وضع المخططات ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

> أ ش أ