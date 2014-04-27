أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قاضي «التخابر ووادى النطرون» يحضر للقاء صليب لمناقشة معوقات محاكمتهم

Google+ Print
قاضي «التخابر ووادى النطرون» يحضر للقاء صليب لمناقشة معوقات محاكمتهم قاضي «التخابر ووادى النطرون» يحضر للقاء صليب لمناقشة معوقات محاكمتهم

المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة

حضر المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى ينظر قضيتى «التخابر ووادى النطرون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، للقاء المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالقضايا .

كما من المتوقع أن بصل محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن المعزول مرسي وقيادات الجماعة وباقي أعضاء هيئة الدفاع إلى دار القضاء للقاء المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف للتقدم بشكوى ضد التعسف في إجراءات المحاكمة، وسيقوموا بعقد مؤتمر صحفي علي سلالم دار القضاء العالي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا