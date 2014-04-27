قاضي «التخابر ووادى النطرون» يحضر للقاء صليب لمناقشة معوقات محاكمتهم

حضر المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى ينظر قضيتى «التخابر ووادى النطرون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، للقاء المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالقضايا .

كما من المتوقع أن بصل محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن المعزول مرسي وقيادات الجماعة وباقي أعضاء هيئة الدفاع إلى دار القضاء للقاء المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف للتقدم بشكوى ضد التعسف في إجراءات المحاكمة، وسيقوموا بعقد مؤتمر صحفي علي سلالم دار القضاء العالي.