أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البدرى فرغلى: 8 مايو سيكون درساً قاسياً لكل الفاسدين فى مصر

Google+ Print
البدرى فرغلى: 8 مايو سيكون درساً قاسياً لكل الفاسدين فى مصر البدرى فرغلى: 8 مايو سيكون درساً قاسياً لكل الفاسدين فى مصر

أكد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق أن كمال الجنزورى هو من ساند أصحاب المعاشات وساهم فى إصدار قرار يفيد بإعطائهم منحة أول يناير والتى تصل لـ10% وأخرى فى عيد العمال بمايو، وذلك بعد مفاوضات مطولة معه بتكلفة قدرت بـ400 مليون جنيه فى الدفعة الواحدة.

واستنكر فرغلى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالاتحاد العام للمعاشات تصريحات  أحد رؤساء الحكومات السابقة الذى ادعى أن أموال التامينات ليست من حق أصحابا المعاشات، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة التى كان يطلق عليها حكومات اقتصادية كانت تعتمد على الفحم والبخار فى تفكيرها أى كانت تفكر بشكل عقيم وفاشل.

وشدد عضو مجلس الشعب السابق أنه لا يليق على أفراد الشعب المصرى الأصيل الخروج  فى مسيرات احتجاجية فئوية تسبب تعطيل للحياة العامة.

فى الوقت نفسه أعلن فرغلى عن إقامة وقفة بميدان طلعت حرب فى 8 مايو القادم لأصحاب المعاشات، وذلك لتوصيل رسالة هامة لكل أصحاب المناصب الفاسدين الذين مازالوا متواجدين على كراسى مناصبهم إلى وقتنا هذا، واصفاً هذا اليوم بـ”الدرس القاسى” لكل الحكومات السابقة التى جاءت على حق اصحاب المعاشات ،مؤكداً ان الله سيقف بجانب كل من له حق.

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية