البدرى فرغلى: 8 مايو سيكون درساً قاسياً لكل الفاسدين فى مصر

أكد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق أن كمال الجنزورى هو من ساند أصحاب المعاشات وساهم فى إصدار قرار يفيد بإعطائهم منحة أول يناير والتى تصل لـ10% وأخرى فى عيد العمال بمايو، وذلك بعد مفاوضات مطولة معه بتكلفة قدرت بـ400 مليون جنيه فى الدفعة الواحدة.

واستنكر فرغلى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالاتحاد العام للمعاشات تصريحات أحد رؤساء الحكومات السابقة الذى ادعى أن أموال التامينات ليست من حق أصحابا المعاشات، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة التى كان يطلق عليها حكومات اقتصادية كانت تعتمد على الفحم والبخار فى تفكيرها أى كانت تفكر بشكل عقيم وفاشل.

وشدد عضو مجلس الشعب السابق أنه لا يليق على أفراد الشعب المصرى الأصيل الخروج فى مسيرات احتجاجية فئوية تسبب تعطيل للحياة العامة.

فى الوقت نفسه أعلن فرغلى عن إقامة وقفة بميدان طلعت حرب فى 8 مايو القادم لأصحاب المعاشات، وذلك لتوصيل رسالة هامة لكل أصحاب المناصب الفاسدين الذين مازالوا متواجدين على كراسى مناصبهم إلى وقتنا هذا، واصفاً هذا اليوم بـ”الدرس القاسى” لكل الحكومات السابقة التى جاءت على حق اصحاب المعاشات ،مؤكداً ان الله سيقف بجانب كل من له حق.