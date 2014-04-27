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انتهاء المهلة المحددة لتسليم الترسانة الكيميائية السورية

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انتهاء المهلة المحددة لتسليم الترسانة الكيميائية السورية انتهاء المهلة المحددة لتسليم الترسانة الكيميائية السورية

ارشيفية

تنتهي اليوم الأحد المهلة المحددة للحكومة السورية لاستكمال تسليم كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية وفقا لاتفاق بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
> وتقول المنظمة الدولية إنه تم نقل ما يقرب من تسعين في المئة من الترسانة الكيميائية.

ومع ذلك فقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير تفيد بأن القوات السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح.
> ونفت السورية الاتهامات وقالت إنها مسيسة.
> وكان مجلس الأمن الدولي طالب الأربعاء الماضي بإجراء تحقيق في شأن مزاعم بأن القوات الحكومية هاجمت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بغاز الكلور السام في الاسابيع والأشهر الأخيرة.
> ورفضت روسيا تلك المزاعم وقالت إنها مجرد أكاذيب بحسب ما افادت “بي بي سي”.
> ولم يدرج غاز الكلور في الصفقة التي وافقت عليها سوريا وينظر إليها باعتبارها جنبت دمشق عملا عسكريا أمريكيا ضدها.
> وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، اتفق مع الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من أسلحته الكيمائية، التي لم يسبق لدمشق الاعتراف بوجودها رسميا، بعد مقتل المئات في هجوم بغاز السارين، في شهر أغسطس بضواحي دمشق.

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