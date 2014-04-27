حريق بمصنع طوب وامتداده لأعمدة الإنارة بقرية غمرين بالمنوفية

نشب حريق هائل داخل مصنع طوب بقرية غمرين مركز منوف محافظة المنوفية أثناء تفريغ شحنة مازوت داخل المصنع وامتد الحريق لأربع أعمدة إنارة بجوار المصنع بسبب ماس كهربائى دون وقوع خسائر بشرية وتمت السيطرة على الحريق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف يفيد بنشوب حريق بمصنع طوب بقرية غمرين ملك سمير عيده ومستأجر لهيثم غطاس أثناء قيام سيارة بتفريغ حمولة مازوت لتشغيل المصنع داخل بيارة على مساحة 8 أمتار.

نشب الحريق بسبب ماس كهربائى من السيارة أدى إلى اشتعالها ونظرا لوجود مادة المازوت إمتد الحريق بسرعة لأربعة أعمدة إنارة بجوار المصنع بطول 80 متر وإنحسرت التلفيات فى إحتراق السيارة بالكامل وجزء من المصنع وتلف أعمدة الإنارة والأسلاك ، وبسؤال يوسف سليمان المدير المسؤل عن المصنع نفى الشبهه الجنائية.

تم تحرير محضر 1843 إدارى مركز منوف ، وجارى العرض على النيابة .