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فريق الدوري - عبد الفتاح الأغا يختار 3 زمالك و2 أهلي.. ويحرس مرماه الحضري

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فريق الدوري - عبد الفتاح الأغا يختار 3 زمالك و2 أهلي.. ويحرس مرماه الحضري فريق الدوري - عبد الفتاح الأغا يختار 3 زمالك و2 أهلي.. ويحرس مرماه الحضري

يعرض FilGoal.com اختيارات عبد الفتاح الأغا نجم وادي دجلة لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاءت اختيارات المهاجم السوري من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره مهاجم دجلة ضم ثلاثة لاعبين من الزمالك، ولاعبين اثنين من الأهلي.

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