غداً.. حفل تكريم شباب "المركزى للمحاسبات" بمناسبة الترقية الأولى لهم

قال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، لبى دعوة النادى لحضور حفل التكريم الذى يقيمه النادى لشباب الجهاز بمناسبة الترقية الأولى لهم، مؤكداً أنه سيحضر الاحتفالية، التى من المقرر إقامتها غداً، الاثنين، بقاعة المؤتمرات بنادى المصانع الحربية بشارع صلاح سالم بمدينة نصر من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً.

وأضاف حبيب، فى تصريحات صحفية، أن الاحتفال سيشهد كلمة للمستشار رئيس الجهاز، إيماناً منه بالتواصل المستمر مع أعضاء الجهاز والعاملين به، وبحضور العديد من قيادات الجهاز لتعميق أواصر العلاقة بين القيادات والشباب بعيداً عن مناخ العمل، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم يسرى لدور شباب الجهاز الذين أصلحوا ولا يزالون، وما قدموه من تضحيات وأفكار لنهضة الجهاز، وتحفيزاً لهم لبذل المزيد، وتماشياً مع دور الدولة فى رعاية الشباب.