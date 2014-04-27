وزير النقل: افتتاح مترو مصر الجديدة الأسبوع الأول من مايو

أكد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، خلال زيارته للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التى تمتد من العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة، افتتاحه للجمهور خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.

وطالب الدميرى، خلال زيارته التى استغرقت نحو ساعة، سرعة رفع الإشغالات التى ما زالت موجودة على أرصفة المحطات، من أجل افتتاح تلك المرحلة فى الموعد الذى تم تحديده، والمحدد خلال الأسبوع الأول من مايو خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو.

ووجه الدميرى، تعليمات لقيادات الهيئة القومية للأنفاق وشركة المترو بضرورة الاهتمام بنظافة المحطات قبل فتحها للجمهور، ورفع كافة الإشغالات من على الأرصفة، مع استمرار أعمال التشطيبات بالمحطات التى لم تنته بعد بالتزامن مع تشغيل المترو، دون أن يعوق ذلك حركة الركاب التى ستقل قطارات هذه المرحلة.