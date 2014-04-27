أمراض القطط تؤذي الحوامل

حملت «سيدتي نت» طلب السيدة للطبيبة البيطرية نانيس الفرا، حيث أفادتنا بأن معظم القطط تعيش فترة تتراوح بين 12 و15سنة، وقد تصل أعمار بعضها إلى 18 أو 19 سنة، وهناك بعض منها عاش حياة طويلة قاربت 30 سنة.

وعن العناية بالقطط الوليدة نبهت بأنه يجب أخذ القطط الصغيرة إلى الطبيب البيطري في عمر يتراوح بين 8 و10 أسابيع، وذلك للفحص الجسماني، ويعمل الطبيب البيطري على إعطائها لقاحات لحمايتها من الأمراض الشائعة، لأن بعض أمراض الحيوان يمكن انتقالها إلى الإنسان. وتعرف بالأمراض الحيوانية المصدر، ويجب على أصحاب القطط التعرف على هذه الأمراض، ونذكر من أهمها وأكثرها انتشاراً:

القوباء ringworm

هو من أشهر الأمراض التي يمكن أن تنتقل من القطط إلى الإنسان، ويظهر المرض على جلد الإنسان على شكل حلقات حمراء تسبب الحكة تتسع تدريجياً، وتعالج بالدهانات المضادة للفطريات.

التوكسوبلازما

وهي كائن وحيد الخلية يصيب القطط عن طريق تناول لحوم نيئة أو التعرض لأماكن تبرز القطط الأخرى المصابة بالمرض مثل الحدائق أو الرمال، والقطة المصابة تظل تخرج البويضات مع البراز لمدة أسبوعين أو ثلاثة بعد إصابتها، وهذه البويضات هي التي تعدي الإنسان، وهي قادرة على البقاء حية على الأرض لفترة طويلة، والخطورة الحقيقية للمرض تكمن في تعرض المرأة الحامل لبويضات المرض في أثناء الحمل مما قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الجنين ومشاكل أخرى تحدث للطفل بعد الولادة.

جرب القطط

مرض جلدي يصيب القطط، ويسبب طفحاً جلدياً واحمراراً شديداً وحكة شديدة، ينتقل الجرب عن طريق العدوى بين القطط، وانتقال العث من قط إلى آخر، وممكن انتقاله للإنسان عن طريق اللمس.

السعار

هو مرض قاتل في معظم الأحوال لكل من يصاب به من إنسان أو حيوان، والنجاة منه أمر نادر جداً، ويصاب القط بالمرض نتيجة تعرضه للعض أو الخدش من حيوان آخر مصاب. ويصاب الإنسان به عندما يتعرض أيضاً للعض أو الخدش من القط المصاب أو عند تلوث جروح الإنسان بلعاب القط المصاب بالمرض، وبعد انتقال العدوى يصل الفيروس إلى الجهاز العصبي ويؤثر فيه بشدة، فتحدث التشنجات الشديدة وتغير الشخصية وأعراض أخرى كثيرة تنتهي بالوفاة غالباً، والتطعيم متوفر لكل من الإنسان والقطط.

للوقاية يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:

• إبعاد القطط عن أماكن إعداد الطعام، وعدم وضعها على طاولات المطابخ، أو طاولات تناول الطعام.

• غسل الأيدي جيداً قبل إعداد أو تناول الطعام بعد ملامستها.

• عدم السماح لها بوضع فمها في طعام أو شراب البشر.

• لبس القفازات عند تنظيف القطة وغسل الأيدي جيداً بعد ملاعبتها.

• عدم السماح لها بالصعود على فراش البشر، وأماكن جلوسهم.

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