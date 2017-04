تطبيقات لمراقبة مرض السكري عند الأطفال

يعاني العالم العربي مؤخراً، بحسب الإحصاءات، من ارتفاع في نسب إصابة الأطفال بالسكري، والنمط أو النوع الأول منه على الخصوص، مما يضيف إلى مهام الوالدين مهمة أكثر صعوبة؛ تتمثل في مراقبة طعام الطفل المصاب بهذا المرض، ومتابعة مواعيد الدواء، بجانب محاولة توفير نمط حياة مستقر طبيعي للطفل لا يشعر معه بأنه مختلف عن أقرانه.

وهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الوالدين على مراقبة سلوك الطفل المصاب بمرض السكري؛ للوصول به إلى بر الأمان، ونعرض فيما يلي مجموعة منها تعتمد التسلية والمراقبة، إضافة لتوافقها مع أجهزة الآيفون والآيباد المنتشرة على نطاق واسع:

1- تطبيق: Managing Type 1 Diabetes A guide for kids and their families

يتميز هذا التطبيق بواجهاته الرسومية المتحركة وسهولة الاستخدام. يهدف التطبيق إلى تقديم معلومات مفيدة للأطفال عن حالتهم الصحية، بحيث يتولون عملية المراقبة بأنفسهم. سيتعرف الطفل إلى مجموعة من المعلومات المهمة لوضعه الصحي؛ مثل: أعراض المرض، وحقائق عنه، وعن الطعام الملائم له، وطرق تعاطي الأنسولين.

2- تطبيق Sugarpoint Kids

يساعد هذا التطبيق الأهل والأولاد على مراقبة السكري بشكل يومي وممتع، كما يمتاز بسهولة ودقة إدخال البيانات وتمثيلها أيضاً على شكل رسوم بيانية، وتوفر خدمة التنبيه بعد الوجبات، إضافة إلى مكافأة الطفل بجائزة افتراضية على سلوكه الحسن.

3- تطبيق mySugr Junior

طوّر هذا التطبيق لتسهيل مهمة مراقبة السكري على الأطفال المصابين به، والسماح للأهل بمراقبة العلاج. ويعتمد التطبيق على آلية اللعب، بحيث يحصل الطفل على نقاط إضافية عند نجاحه في متابعة التعليمات بنجاح. يسمح التطبيق بالتقاط الصور وإرسالها مع البيانات عبر الإيميل.

نأمل أن تساعد التطبيقات المذكورة الأهل على مهمة متابعة صحة الأطفال المصابين بالسكري، الذين نتمنى لهم الشفاء، وفي حال استخدمتم تطبيقات أخرى، فشاركونا تجربتكم بخصوصها.

المزيد:

أفضل 4 متصفحات ملائمة لأطفالنا على جهاز الآيباد

طلاب صعوبات التعلم.. معاناة تتجدد كل عام!

4 تطبيقات لتعليم الوضوء والصلاة للأطفال

الأجهزة الذكية تضر أصابع الأطفال